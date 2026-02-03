Getty
"Si el Manchester United puede vencerlos..." - Alejandro Garnacho lanza una indirecta a su antiguo club antes del Chelsea vs Arsenal en la Carabao Cup
El malestar de Garnacho con el Manchester United persiste
Garnacho se formó futbolísticamente en el Manchester United, al que llegó en 2020 con apenas 16 años procedente del Atlético de Madrid para integrarse a la academia de los Red Devils. Fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó la FA Youth Cup en 2022 y su ascenso al primer equipo fue meteórico bajo la dirección de Erik ten Hag. En ese periodo, firmó el Gol de la Temporada de la Premier League ante el Everton en 2023 y también marcó en la victoria del United en la final de la FA Cup 2024 frente al Manchester City.
Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse tras la salida de Ten Hag y la llegada de Ruben Amorim al banquillo. El argentino fue sancionado después de marcharse directamente al túnel tras ser sustituido en un partido, y la tensión alcanzó su punto máximo cuando fue relegado al banquillo en la final de la Europa League ante el Tottenham.
La situación se agravó cuando el hermano de Garnacho criticó públicamente a Amorim en redes sociales, mientras el técnico justificaba su decisión al señalar las ocasiones falladas por el atacante en la semifinal frente al Athletic Club. Posteriormente, el propio Garnacho cuestionó al entrenador en una entrevista postpartido, lo que derivó en una fuerte reprimenda de Amorim, quien le habría dicho delante del plantel que “mejor rezara” para encontrar otro club.
El extremo fue incluido más tarde en la denominada “escuadra bomba” de Amorim, junto a otros cuatro futbolistas —entre ellos Marcus Rashford—, quienes fueron apartados de los entrenamientos con el primer equipo durante el verano mientras buscaban una salida. Garnacho terminó por enfurecer aún más a la afición del United al aparecer con una camiseta del Aston Villa con el nombre de Rashford, antes de lanzar un nuevo dardo contra el club que lo formó.
Garnacho: “Si el Manchester United pudo vencer al Arsenal, el Chelsea también puede hacerlo”
Garnacho declaró al programa oficial del Chelsea, en la previa del partido de vuelta ante el Arsenal en el Emirates Stadium: “Todo el mundo sabe lo complicado que es jugar allí. Cuando perdimos el primer partido, escuché a mucha gente decir: ‘Sí, pero nadie ha ganado aún en el Emirates’. Sin embargo, ahora la perspectiva es distinta. Si, por ejemplo, el Manchester United pudo vencerlos allí, nosotros también podemos hacerlo”.
El United se convirtió en el primer equipo en derrotar al Arsenal en el Emirates en todas las competiciones esta temporada, tras una victoria dramática por 3-2, decidida por Matheus Cunha, en el segundo partido de Michael Carrick al frente del equipo.
El irregular arranque de Garnacho en el Chelsea
Garnacho marcó dos goles en la derrota del Chelsea ante el Arsenal en el partido de ida en Stamford Bridge, anotando en los minutos finales para reducir la desventaja a un solo tanto y mantener viva la esperanza de los Blues de remontar la eliminatoria y alcanzar su primera final de la Carabao Cup desde 2022. Es el máximo goleador del Chelsea en la competición, con cuatro tantos, aunque en la Premier League solo ha marcado una vez desde su traspaso por 55 millones de euros procedente del Manchester United.
El argentino fue uno de los tres jugadores sustituidos al descanso por Liam Rosenior el sábado, cuando el Chelsea se marchó al entretiempo con un 2-0 en contra frente al West Ham. Sin embargo, el equipo protagonizó una sorprendente reacción en la segunda mitad para imponerse por 3-2.
Rosenior: “El Arsenal saldrá a sentenciar la eliminatoria”
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, reconoció que la eliminatoria está en manos del Arsenal, pero se mostró confiado en que sus jugadores responderán en un escenario de máxima exigencia. “La realidad es que el Arsenal es el favorito en esta serie”, afirmó. “Tienen la ventaja del gol y juegan en casa, por lo que esperarán sellar el pase. Nosotros debemos llevar el partido lo más lejos posible, estirarlo hasta el final y, con suerte, hacer que la segunda mitad sea decisiva para darle la vuelta a la eliminatoria. Mis jugadores saben competir en grandes citas y este martes es, sin duda, un gran partido”.
Por su parte, el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, destacó el trabajo de su colega y subrayó la importancia de gestionar bien la ventaja. “Cada equipo tiene sus particularidades. Creo que Liam está haciendo un trabajo extraordinario en distintas competiciones”, señaló. “Esta eliminatoria tiene un contexto muy específico: jugamos en casa y contamos con ventaja, pero debemos ser muy precisos en la manera de afrontar el partido para lograr la clasificación”.
