«Si los españoles no lo quieren, ¡que lo devuelvan!» - Los críticos de Kylian Mbappé en el Real Madrid deben dejar de «exagerar», según el icono francés
La leyenda del habla franca critica el «injusto» escrutinio de Mbappé
Dugarry, que disfrutó de una distinguida carrera y se ganó la reputación de ser una persona franca, expresó su frustración durante una reciente aparición en RMC Sport. Argumentó que la narrativa que rodea a Mbappé es injustamente sesgada y que, si los gigantes españoles están tan insatisfechos con su fichaje estrella, simplemente deberían dejarlo volver a Francia. El ganador de la Copa del Mundo no se contuvo en su valoración de cómo ha reaccionado la capital española ante los problemas tácticos que ha tenido su «galáctico» durante los últimos meses. Mbappé se sacudió las críticas en su primera temporada en el club y terminó como máximo goleador de La Liga, a pesar de que el Madrid no consiguió ningún título importante. Esta temporada, ha marcado la friolera de 23 goles en otros tantos partidos en la máxima categoría, además de sumar 13 en solo ocho partidos de la Liga de Campeones.
En defensa de la superestrella francesa
El núcleo del argumento de Dugarry se basa en la idea de que Mbappé está siendo convertido en chivo expiatorio de fallos sistémicos más amplios en el club. «Me sorprende bastante que los problemas del Real Madrid se deban únicamente a Mbappé. En algún momento, tenemos que dejar de exagerar. Si los españoles ya no lo quieren, deberían devolverlo. Quizás se vaya y haga feliz a otra persona, no lo sé. Pero, sinceramente, me parece bastante sorprendente. Creo que hay demasiados jugadores en el Real Madrid que no son jugadores del Real Madrid. Están sobrevalorados, lo siento. Yo también he tenido la oportunidad de jugar en grandes clubes. En el Barcelona no jugué mucho, y también hay una razón para ello...».
Señalando con el dedo al reparto secundario
La crítica de Dugarry pronto se convirtió en una reseña mordaz sobre los titulares del primer equipo a los que mencionó específicamente y que, en su opinión, «no están a la altura» de un club de la talla del Madrid. «Estos son clubes que aspiran a tener estrellas, son los mejores, y creo que hay jugadores que no están a la altura. Llevan mucho tiempo ahí, estoy pensando en [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, que salió de la nada y se convirtió en titular porque había muchas lesiones. Demostró ser un buen jugador, pero no es un central del Real Madrid. Alaba está lesionado y solo juega una semana cada tres meses; no está a ese nivel».
La inclusión de nombres como Valverde y Camavinga en una lista así seguramente llamará la atención, dada su popularidad entre los fieles del Bernabéu. Sin embargo, Dugarry cree que quizá se ha dado demasiado crédito a estos jugadores por sus éxitos pasados, mientras que no han sabido dar un paso adelante en la era actual. Para él, la falta de consistencia en el campo es una preocupación mucho mayor que el periodo de adaptación de un solo jugador ofensivo, sin importar cuánto haya costado ese jugador o lo famoso que sea.
Cuestionamiento de la estrategia de contratación
Más allá de las actuaciones individuales, el exdelantero también criticó la reciente política de fichajes de Florentino Pérez, sugiriendo que el club ha dado prioridad al oportunismo financiero por encima de la calidad pura. «Tengo la impresión de que ficharon a muchos jugadores con contratos a punto de expirar porque tenían menos recursos disponibles. Cuando juegas en clubes así, tienes que demostrar que eres un gran jugador a lo largo de toda la temporada, liderar a tu equipo, ser decisivo; esa es la diferencia entre el nivel que experimentamos a diario en nuestras ligas nacionales y el del Real Madrid».
Esta valoración apunta a una percepción de dilución del «ADN madridista», en el que el simple hecho de ser un buen jugador ya no es suficiente para satisfacer las exigencias del club más exitoso del mundo. Mientras el Real Madrid sigue navegando en su transición tras la marcha de Toni Kroos y Karim Benzema, las palabras de Dugarry se hacen eco de un sentimiento cada vez mayor de que el equilibrio de la plantilla se ha perdido.
