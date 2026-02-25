«Si los españoles no lo quieren, ¡que lo devuelvan!» - Los críticos de Kylian Mbappé en el Real Madrid deben dejar de «exagerar», según el icono francés

La crítica de Dugarry pronto se convirtió en una reseña mordaz sobre los titulares del primer equipo a los que mencionó específicamente y que, en su opinión, «no están a la altura» de un club de la talla del Madrid. «Estos son clubes que aspiran a tener estrellas, son los mejores, y creo que hay jugadores que no están a la altura. Llevan mucho tiempo ahí, estoy pensando en [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, que salió de la nada y se convirtió en titular porque había muchas lesiones. Demostró ser un buen jugador, pero no es un central del Real Madrid. Alaba está lesionado y solo juega una semana cada tres meses; no está a ese nivel».

La inclusión de nombres como Valverde y Camavinga en una lista así seguramente llamará la atención, dada su popularidad entre los fieles del Bernabéu. Sin embargo, Dugarry cree que quizá se ha dado demasiado crédito a estos jugadores por sus éxitos pasados, mientras que no han sabido dar un paso adelante en la era actual. Para él, la falta de consistencia en el campo es una preocupación mucho mayor que el periodo de adaptación de un solo jugador ofensivo, sin importar cuánto haya costado ese jugador o lo famoso que sea.