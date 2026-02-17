Getty Images Sport
«Sí, le pisé». Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, admite haber cometido una falta sobre Jules Koundé antes del polémico gol de la victoria del Girona en los últimos minutos contra el Barcelona
La confesión de Echeverri en medio del caos del derbi
Echeverri, cedido por el Manchester City, desempeñó un papel fundamental en el polémico gol de la victoria del Girona en los últimos minutos. Con el marcador empatado a 1-1, el joven argentino entró en contacto con Koundé, lo que permitió a Beltrán marcar el gol decisivo en el minuto 86. A pesar de las furiosas protestas del banquillo blaugrana ee y de la posterior revisión del VAR, los árbitros concedieron el gol, sellando así una famosa victoria para los locales.
Anteriormente, Yamal había desperdiciado una oportunidad de oro para adelantar al Barcelona, al estrellar el balón en la base del poste desde el punto de penalti en el tiempo añadido de la primera parte. Aunque Pau Cubarsi abrió el marcador con un remate de cabeza, Thomas Lemar empató casi inmediatamente, preparando el escenario para el drama final. La confesión de Echeverri tras el pitido final no ha hecho más que avivar la frustración del Barcelona tras una semana difícil para el gigante catalán.
El propio Echeverri fue sincero al hablar con la prensa y reconoció que hubo contacto con el defensa francés durante la rápida transición. «Sí, pisé el pie de Koundé, pero iba a toda velocidad y no lo hice a propósito», admitió. «Si el árbitro lo hubiera pitado como falta, lo habría entendido».
Golpe en la lucha por el título y alivio en la lucha por evitar el descenso
Esta derrota supone un cambio significativo en la lucha por el título de la liga española, ya que el Barcelona se encuentra ahora a dos puntos de su archirrival, el Real Madrid. Tras sufrir recientemente una goleada por 4-0 a manos del Atlético de Madrid en la Copa del Rey, las dos derrotas consecutivas han planteado serias dudas sobre la fortaleza mental del equipo de Flick. La falta de precisión en el remate, personificada en las inusuales dificultades de Yamal, ha devuelto el impulso al equipo de la capital.
Para el Girona, estos tres puntos suponen un gran respiro en su lucha por evitar el descenso. Al poner fin a una racha de tres partidos sin ganar, el equipo de Michel se ha alejado cinco puntos de la zona de descenso y ha subido al duodécimo puesto de la tabla.
Aunque el entrenador del Girona, Michel, argumentó que la jugada no merecía ser revisada porque se produjo durante un contraataque, la confesión del jugador infractor sugiere un fallo en la comunicación entre el terreno de juego y la cabina del VAR. Es probable que este incidente acapare los titulares mientras el Barcelona intenta reorganizarse para su próximo enfrentamiento contra el Levante.
Los directivos se enfrentan por la polémica
Michel se apresuró a defender la integridad de la victoria, instando a los críticos a no centrarse únicamente en la polémica del final. «Insistir en una jugada después del espectáculo que hemos presenciado parece restar valor a la calidad del fútbol», declaró a los periodistas. Calificó el partido como un «espectáculo fantástico» y una de las mejores actuaciones de su carrera como entrenador, y destacó que el esfuerzo de su equipo merecía los puntos, independientemente del incidente aislado protagonizado por Koundé.
Michel también aprovechó la oportunidad para elogiar al destacado jugador Daley Blind, así como al portero del Barça Joan García. Describió la actuación de Blind como una «clase magistral» en la defensa contra equipos de alta presión y reconoció a García como «el mejor jugador del Barça» durante las primeras fases del partido. Según Michel, la victoria supone un «punto de inflexión» para un club que ni siquiera esperaba sumar puntos ante el líder de la liga.
El entrenador del Barça, Flick, se negó a centrarse en la controvertida decisión y afirmó que no la utilizaría como excusa para la derrota de su equipo. «¿Qué opinas? Fue falta, ¿no? No hay nada más que decir», afirmó, y añadió más tarde: «Si hubiéramos jugado bien, podría criticar la decisión... pero no quiero que se utilice como excusa».
Hitos y oportunidades perdidas
El primer gol de Cubarsi fue un momento histórico para el joven defensa, ya que fue su primer gol en La Liga. Con solo 19 años, sigue siendo uno de los pocos puntos positivos de una defensa que ha tenido problemas para mantener la consistencia en las últimas semanas. Sin embargo, su hito se vio empañado por el hecho de que el Barcelona no logró mantener su portería a cero por cuarto partido consecutivo en todas las competiciones.
El fallo de Yamal en el penalti se suma a una creciente anomalía estadística para el joven extremo, que por lo demás ha estado sensacional esta temporada. Esta ha sido la primera vez en su carrera profesional que no ha conseguido convertir desde el punto de penalti en un partido senior.
Una quincena crucial para Flick
El Barcelona se enfrenta ahora a un agotador periodo de recuperación mental mientras ve cómo el Real Madrid intenta ampliar su ventaja a cinco puntos contra el Osasuna. Sin partidos entre semana programados, Flick tiene el lujo del tiempo, pero también la carga de un enorme escrutinio. El próximo partido contra el Levante es ahora «imprescindible ganar» si quieren evitar que el colapso de mitad de temporada se convierta en una crisis en toda regla, especialmente con la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina.
El Girona buscará aprovechar este impulso cuando viaje para enfrentarse a un rival de la zona media de la tabla en su intento por asegurar matemáticamente la permanencia. El desarrollo de Echeverri sigue siendo una historia clave para el City Football Group, ya que continúa aclimatándose al fútbol europeo.
