«Si es culpable, su carrera conmigo habrá terminado», advierte José Mourinho al extremo del Benfica Gianluca Prestianni por el incidente racista con Vinicius Jr

Al dirigirse a los medios de comunicación sobre la investigación de su extremo argentino de 20 años, Mourinho se mostró cauteloso y mantuvo una postura equilibrada. Insistió en que el público y los organismos gubernamentales deben respetar el proceso legal antes de sacar conclusiones precipitadas, y reveló su frustración por la rapidez con la que se han emitido los juicios.

«No soy abogado, pero tampoco soy ignorante. ¿Es la presunción de inocencia un derecho humano o no?», preguntó Mourinho en la rueda de prensa previa al partido contra el Gil Vicente el lunes. También lanzó una pulla a las autoridades, señalando que la UEFA no incluyó el «si» en su comunicado inicial sobre la suspensión del jugador, lo que el entrenador considera una distinción fundamental.