Sevilla, oficial: destituido Matías Almeyda

Matias Almeyda ya no es el entrenador del Sevilla.

Tras la derrota por 2-0 en casa ante el Valencia, el club español ha destituido al técnico argentino, excentrocampista del Inter, la Lazio y el Parma.





El Sevilla ocupa el decimoquinto puesto de la clasificación con 31 puntos en 29 jornadas y tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Como posible nuevo entrenador suena el nombre del español Luis García Plaza, ex del Alavés y del Mallorca.





A lo largo de su carrera como entrenador, Almeyda ha estado al frente de River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes y AEK Atenas.