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Sevilla, oficial: destituido Matías Almeyda

Sevilla
M. Almeyda
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Primera División

El excentrocampista argentino del Inter, la Lazio y el Parma ya no es el entrenador del club español.

Matias Almeyda ya no es el entrenador del Sevilla.

Tras la derrota por 2-0 en casa ante el Valencia, el club español ha destituido al técnico argentino, excentrocampista del Inter, la Lazio y el Parma.


El Sevilla ocupa el decimoquinto puesto de la clasificación con 31 puntos en 29 jornadas y tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Como posible nuevo entrenador suena el nombre del español Luis García Plaza, ex del Alavés y del Mallorca.


A lo largo de su carrera como entrenador, Almeyda ha estado al frente de River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes y AEK Atenas.

  • EL COMUNICADO OFICIAL

    Matías Almeyda ha sido destituido de su cargo como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino abandona el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tras haber dirigido al equipo en 32 partidos oficiales —29 en La Liga y 3 en la Copa del Rey— desde su llegada al club del Nervión en el verano de 2015. El Sevilla FC desea agradecer a Matías Almeyda y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante estos meses y le desea mucha suerte en su futuro profesional.


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