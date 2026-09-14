Serie A, Torino-Roma EN DIRECTO

40' - ¡LA ROMA ABRE EL MARCADOR, SENTENCIA MALEN! Saque errado de Perri, el balón le llega a Mancini, que asiste a Dybala, brillante para habilitar al neerlandés. Disparo repentino, rechace y choque con Comuzzo y el portero granata, pero el ex Aston Villa está rapidísimo para golpear desde el suelo y marcar el 1-0. Sexto gol en esta Serie A, vigésimo en Italia para el delantero de la Roma, veintiuno en 25 partidos con la Roma.





35' - Lo intenta el Torino, con un buen derechazo de Mandragora: Svilar lo desactiva.





21' - Acción arrolladora de Lulli, que se va por la banda derecha dejando atrás a Vlasic: centro y milagro de Coco, que se anticipa en el último instante a Malen.





12' - Otro peligro para el Torino, con la Roma llegando al disparo escorado de Soulé. Perri envía a córner.





10' - Ocasión para la Roma: centro tenso de Hermoso, Malen se lanza de cabeza y la manda fuera por poco.