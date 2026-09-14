¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

Traducido por

Serie A, Torino-Roma EN DIRECTO

Torino vs Roma
Torino
Roma
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la cuarta jornada de la Serie A.

4.ª jornada de la Serie A

Torino-Roma 0-1

Goles: 40' Malen (R)


La Roma quiere el primer puesto. Los hombres de Gian Piero Gasperini, tras tres victorias en tres partidos de liga y el empate en Estambul contra el Fenerbahce, saltan al campo a las 18.30 en el Stadio Grande Torino, contra el Torino de Ignazio Abate, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A: mejor ataque y mejor defensa del torneo para la Roma, con 10 goles marcados y apenas uno encajado, y un super Malen pichichi, con 5 goles marcados, de nuevo en pareja con Paulo Dybala.




  • FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

    Los goles y las acciones más destacadas

    40' - ¡LA ROMA ABRE EL MARCADOR, SENTENCIA MALEN! Saque errado de Perri, el balón le llega a Mancini, que asiste a Dybala, brillante para habilitar al neerlandés. Disparo repentino, rechace y choque con Comuzzo y el portero granata, pero el ex Aston Villa está rapidísimo para golpear desde el suelo y marcar el 1-0. Sexto gol en esta Serie A, vigésimo en Italia para el delantero de la Roma, veintiuno en 25 partidos con la Roma.


    35' - Lo intenta el Torino, con un buen derechazo de Mandragora: Svilar lo desactiva.


    21' - Acción arrolladora de Lulli, que se va por la banda derecha dejando atrás a Vlasic: centro y milagro de Coco, que se anticipa en el último instante a Malen.


    12' - Otro peligro para el Torino, con la Roma llegando al disparo escorado de Soulé. Perri envía a córner.


    10' - Ocasión para la Roma: centro tenso de Hermoso, Malen se lanza de cabeza y la manda fuera por poco.

    • Anuncios

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Torino-Roma 0-1

    Goles: 40' Malen (R)

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic; Simeone. Ent. Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Ent. Gasperini

    Amonestados:

    Expulsados: -

    Asistencias:

    Árbitro: Maresca

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter Milán crest
Inter Milán
INT