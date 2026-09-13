Serie A, Sassuolo-Juventus EN DIRECTO

4ª jornada de la Serie A

Sassuolo-Juventus

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La Juventus de Luciano Spalletti vuelve a escena tras el empate en casa, rescatado in extremis, contra el Milan, en busca de su tercera victoria en la liga en la cuarta jornada de la Serie A, programada para las 20:45 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, ante el Sassuolo de Alberto Aquilani, que suma 4 puntos, con una victoria, un empate y una derrota. El objetivo de la Juventus es alcanzar a la Lazio con 10 puntos en el primer puesto de la clasificación, a la espera de los partidos de Inter y Roma, que se juegan mañana, pero enfrente tendrá a un rival nada sencillo. Randal Kolo Muani busca su primera alegría en la liga; atención en el Sassuolo a Adzic, cedido precisamente por la Juventus.







