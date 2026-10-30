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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Serie A, los árbitros de la 10.ª jornada: Guida dirigirá el derbi AC Milan-Inter y Sozza, el Juventus-Napoli

Serie A
Bologna vs Monza
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Udinese vs Roma
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AC Milán vs Inter Milán
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Como vs Venezia
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Atalanta vs Parma Calcio 1913
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Sassuolo vs Fiorentina
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Las designaciones de Orsato para la 10.ª jornada.

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Sin tiempo siquiera para dejar atrás la jornada intersemanal, la Serie A se prepara para volver al campo en la 10.ª e importantísima jornada del campeonato 2026/2027. Una fecha con dos grandes partidos, el derbi de Milán entre Milan e Inter y el duelo Juventus-Napoli, además de muchos otros encuentros cargados de tensión, con una clasificación que empieza a perfilarse.

La Aia, con el trabajo del nuevo responsable de las designaciones, Daniele Orsato, ha tenido que tomar decisiones importantes sobre quién dirigirá los partidos y quién estará en la sala del VAR en esta complicada jornada. El derbi milanés lo arbitrará Guida, de Torre Annunziata, en su quinto derbi de la ciudad (dos victorias del Milan, dos del Inter y un empate). Sozza, de Seregno, dirigirá por segunda vez un Juventus-Napoli (el anterior terminó 1-1).

Estas son las designaciones completas.

  • BOLOGNA - MONZA Sábado 31/10 a las 15:00

    ZANOTTI

    BINDONI – ZEZZA

    IV:      ZUFFERLI

    VAR:     DIONISI

    AVAR:      PAGANESSI

  • Udinese - Roma. Sábado 31/10 a las 18:00.

    MARESCA

    LO CICERO – ROSSI L.

    IV:      CHIFFI

    VAR:     PATERNA

    AVAR:      AURELIANO

  • MILAN - INTER Sábado 31/10, 20:45 h

    GUIDA

    PERETTI – PERROTTI

    IV:       DI BELLO

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:       CAMPLONE

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  • Como - Venezia, domingo 1/11 a las 12:30.

    FERRIERI CAPUTI

    ROSSI M. – SCATRAGLI

    IV:     PAIRETTO

    VAR:      COSSO

    AVAR:     GIUA

  • FROSINONE - TORINO, domingo 1/11 a las 15:00

    MUCERA

    DI GIOIA – FONTEMURATO

    IV:      MARIANI

    VAR:     GHERSINI

    AVAR:    VOLPI

  • LAZIO - CAGLIARI, domingo 1/11 a las 15:00

    COLOMBO

    PALERMO – MASTRODONATO

    IV:     FELICIANI

    VAR:     PEZZUTO

    AVAR:      DIONISI

  • Lecce-Genoa, domingo a las 18:00

    MARCHETTI

    BAHRI – CECCONI

    IV:     ABISSO

    VAR:     MAGGIONI

    AVAR:     RUTELLA

  • JUVENTUS - NAPOLI, domingo a las 20:45 h.

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • Sassuolo - Fiorentina. Lunes 02/11, 18:30 h.

    MARCENARO

    DEI GIUDICI – BIANCHINI

    IV:       AYROLDI

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:      PEZZUTO

  • ATALANTA - PARMA Lunes 02/11, 20:45 h.

    CREZZINI

    LAUDATO – BOATO

    IV:     COLLU

    VAR:    PRONTERA

    AVAR:      MERAVIGLIA