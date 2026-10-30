Serie A, los árbitros de la 10.ª jornada: Guida dirigirá el derbi AC Milan-Inter y Sozza, el Juventus-Napoli

Sin tiempo siquiera para dejar atrás la jornada intersemanal, la Serie A se prepara para volver al campo en la 10.ª e importantísima jornada del campeonato 2026/2027. Una fecha con dos grandes partidos, el derbi de Milán entre Milan e Inter y el duelo Juventus-Napoli, además de muchos otros encuentros cargados de tensión, con una clasificación que empieza a perfilarse.

La Aia, con el trabajo del nuevo responsable de las designaciones, Daniele Orsato, ha tenido que tomar decisiones importantes sobre quién dirigirá los partidos y quién estará en la sala del VAR en esta complicada jornada. El derbi milanés lo arbitrará Guida, de Torre Annunziata, en su quinto derbi de la ciudad (dos victorias del Milan, dos del Inter y un empate). Sozza, de Seregno, dirigirá por segunda vez un Juventus-Napoli (el anterior terminó 1-1).

Estas son las designaciones completas.