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Emanuele Tramacere
Traducido por

Serie A: de Milik y Stankovic a Pellegrini y Liberali, los menos utilizados

Serie A
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Muchos jugadores todavía no han saltado al campo o lo han hecho con cuentagotas en las primeras cinco jornadas de la Serie A.

Ya han quedado atrás cinco jornadas de liga, dos partidos de la Coppa Italia (para muchos, muchos siguen todavía en 0) y al menos una jornada de competiciones europeas, y oficialmente ha comenzado el largo parón de selecciones (de dos semanas) que hay que afrontar. La temporada ha arrancado con fuerza, con muchas novedades (también reglamentarias) y un entusiasmo renovado también a nivel de espectáculo y diversión. Con al menos ya 5 partidos por equipo, también ha llegado el momento de los primeros balances, con entrenadores que han cambiado, otros en el alambre, resultados más o menos satisfactorios, pero también y sobre todo decisiones sobre el campo que condicionarán el futuro, al menos hasta enero, de muchos futbolistas.

Ya se han tomado varias decisiones a nivel técnico/táctico, las lesiones como siempre están influyendo en las plantillas de los 20 clubes, pero ¿quiénes son hasta ahora los jugadores menos utilizados en los clubes de la Serie A? Hemos analizado las plantillas de las 20 entidades y varios casos con menos de 100 minutos disputados ya están dando que hablar.

  • Atalanta

    Maurizio Sarri es el entrenador que menos jugadores ha utilizado en esta Serie A, solo 20. El más utilizado es Carnesecchi, pero al final de la lista, por minutos disputados, están Elmas, Kristensen y Zappacosta, con menos de 200 minutos acumulados. Son 10 los no utilizados, entre ellos también Marten De Roon, luego traspasado a la Roma.


    Los menos utilizados

    Kamaldeen Sulemana - lesionado

    Hien - lesionado

    Olic, Mirra, Vismara, Manzoni, Pomperi - los jóvenes incorporados al grupo

    Ibrahim Sulemana - 4 convocatorias

    Marco Sportiello - 7 convocatorias


    • Anuncios

  • Bolonia

    La aventura de Tedesco ya ha terminado y en la última jornada Raffaele Palladino ya ha cambiado indicaciones tácticas y técnicas. El Bolonia es uno de los equipos con más rotaciones (25), con Lewis Ferguson y Heggem como los más utilizados. Muchos minutos también para Bernardeschi, mientras que solo hay 4 jugadores que nunca han sido utilizados. En el fondo de la clasificación El Azzouzi, Dovbyk y Orsolini, los tres lidiando con lesiones que les han condicionado.


    Los menos utilizados

    Vitik - 5 convocatorias

    Casale - 3 convocatorias

    Franceschelli y Happonen - porteros suplentes

    Mbangula - 3 convocatorias y solo 12 minutos

    De Silvestri - 5 convocatorias y solo 32 minutos

    Dovbyk - 3 convocatorias y solo 84 minutos

    El Azzouzi - 2 convocatorias y solo 79 minutos

    Orsolini - 3 convocatorias y solo 94 minutos

    Amondarain - 5 convocatorias y solo 95 minutos.


  • Cagliari

    Pisacane y su Cagliari están volando en la liga con 12 puntos y una sola derrota, sufrida por la mínima contra el Inter, que están haciendo soñar a los aficionados. Winks y Caprile son las certezas; Obert, Romano y Rodríguez, los jóvenes más utilizados, pero también en la isla hay jugadores que esperaban tener más minutos. Están teniendo poco espacio Sugawara, Gagliardini y también Yerri Mina y Kevin Carlos. Son 7 los que siguen todavía en 0.


    Los menos utilizados

    Massolin - 4 convocatorias y 0 minutos

    Nzola - lesionado y nunca convocado

    Idrissi - lesionado y nunca convocado

    Akarakiri - 5 convocatorias y 0 minutos

    Sulev, Grandu y Cavuoti, los jóvenes nunca utilizados

    Sherri - portero suplente

    Prati - 2 convocatorias y 9 minutos

    Gagliardini - 4 convocatorias y 21 minutos

    Liteta - 7 convocatorias y 45 minutos

    Trepy - 1 convocatoria y 54 minutos antes del conocido incidente.

    Kevin Carlos - 4 convocatorias y 75 minutos

    Yerri Mina - 3 convocatorias y 90 minutos

    Ciervo - 5 convocatorias y 97 minutos

    Sugawara - 2 convocatorias y 53 minutos



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  • CÓMO

    También son pocas las rotaciones de Cesc Fàbregas, que hasta ahora solo ha utilizado a 21 jugadores de una plantilla larguísima y amplia. Nico Paz y Jacobo Ramon son los que más han jugado junto a Yan Couto, pero hay 9 futbolistas a los que el técnico español no ha utilizado nunca.


    Los menos utilizados

    Los porteros suplentes Ginelli, Audero y Vigorito

    Los jóvenes Lahdo y Cassano

    Kambwala - 4 convocatorias y nunca utilizado

    Goldaniga - 5 convocatorias y nunca utilizado

    Dossena - 6 convocatorias y nunca utilizado

    Liberali - 6 convocatorias y 25 minutos

    Smolcici - 6 convocatorias y 49 minutos

    Ricci - 5 convocatorias y 70 minutos

    Sanchez - 4 convocatorias y 90 minutos

    Caqueret - 5 convocatorias y 92 minutos



  • Fiorentina

    También en Florencia ya se ha producido el relevo en el banquillo entre Fabio Grosso y Paolo Vanoli, que ha regresado donde ya lo hizo bien y ya ha sido capaz de dar un giro a los resultados. Los nexo de unión entre los dos entrenadores son De Gea, Dragusin, Ndour y Mastantuono. Son 7 los jugadores nunca utilizados y solo 3 los que están por debajo de los 100 minutos.


    Los menos utilizados

    Christensen y Lezzerini, los porteros suplentes

    Parisi - lesionado y nunca convocado

    Sottil - nunca convocado

    Jallow - una convocatoria y 0 minutos

    los jóvenes Pirrò, Mazzeo y Croci

    "Pote" Pedro Goncalves - 4 convocatorias y 75 minutos

    Beto - 4 convocatorias y 105 minutos

  • Frosinone

    También el Frosinone de Massimiliano Alvini está sorprendiendo en este arranque de la Serie A también gracias a las jóvenes certezas a su disposición. El once tipo es rico y está confirmado, pero entre los más utilizados destacan Palmisani, Kvernadze, Raimondo, Calvandi y Calò. Pocos están parados en la cuota de cero minutos, mientras que en las rotaciones muchos están por debajo de los 100 minutos.


    Los menos utilizados

    Los porteros Pisseri, Desplanches y Lolic

    Ben Kone - nunca convocado

    Gelli - nunca convocado

    Fayed - 5 convocatorias y 28 minutos

    Bobcek - 4 convocatorias y 46 minutos

    Grillitsch - 4 convocatorias y 53 minutos

    Birligea - 5 convocatorias y 75 minutos

    Tchato - 5 convocatorias y 90 minutos

    Terzic - 5 convocatorias y 92 minutos

    Amey - 6 convocatorias y 94 minutos

    El Azzouzi - 7 convocatorias y 95 minutos

  • Génova

    Daniele De Rossi no está logrando repetir la excelente temporada 2025/2026 y está tratando de variar decisiones y nombres para salir de la crisis. Hasta ahora, los más utilizados son Marcandalli, Bijlow, Frendrup, Baldanzi y Ellertsson, y son nada menos que 8 los jugadores que nunca han sido utilizados en esta temporada.


    Los menos utilizados

    Los jóvenes Robinho Jr., Nuredini, Klisys, Vaz y Doucouré.

    Los porteros Sommariva, Stolz y Mihelson

    Venturino - Nunca convocado

    Zulevic - 2 convocatorias y 3 minutos

    Hamed Traoré - 4 convocatorias y 14 minutos

    Havel - 2 convocatorias y 24 minutos

    Sabelli - 7 convocatorias y 45 minutos

    Drameh - 3 convocatorias y 61 minutos

    El Shaarawy - 4 convocatorias y 89 minutos


  • Inter

    Rotaciones reducidas también para Cristian Chivu, que solo ha utilizado a 21 jugadores hasta ahora. Josep Martinez, Barella, Bastoni y Zielinski son intocables; Diouf y Lautaro, de los que más minutos han jugado. Solo 6 siguen en cero y la cifra sube a 9 si se tienen en cuenta los jugadores con menos de 100 minutos disputados.


    Los menos utilizados

    Los porteros Provedel y Di Gennaro

    Los jóvenes Mosconi, Bovio e Iddrissou

    Spence, lesionado y nunca convocado

    Stankovic, 6 convocatorias y 15 minutos

    Mkhitaryan, 5 convocatorias y 69 minutos

    Bonny, 6 convocatorias y 98 minutos

    Luis Henrique, 6 convocatorias y 123 minutos

  • Juventus

    Luciano Spalletti ha alejado las críticas en sus dos últimas apariciones y en su once hay hasta 6 certezas intocables como Kalulu, Celik, Bremer, Douglas Luiz, Conceicao y Kolo Muani. En cambio, son muchísimos los jugadores nunca convocados o utilizados durante menos de 100 minutos, pero en las decisiones del entrenador pesan las muchísimas lesiones sufridas por los suyos.


    Los menos utilizados

    Los porteros: Pinsoglio, Radu y Grabara (temporada terminada tras la presencia en copa)

    Los jóvenes Elimoghale, Makiobo, Oboavwoduo, Pagnucco y Owusu

    Ekhator - lesionado, 1 convocatoria y nunca utilizado

    Thuram - lesionado, 1 convocatoria y nunca utilizado

    Cabal - lesionado, 1 convocatoria y nunca utilizado

    Milik - 2 convocatorias y nunca utilizado

    Rugani - 5 convocatorias y nunca utilizado

    Cambiaso - 2 convocatorias y 31 minutos

    Yildiz - lesionado, 1 convocatoria y 69 minutos

    Zhegrova - 4 convocatorias y 72 minutos

    Gatti - 5 convocatorias y 92 minutos

    Boga - lesionado, 3 convocatorias y 104 minutos


  • Lazio

    Gennaro Gattuso ha relanzado a la Lazio y ha conseguido encontrar in extremis el equilibrio de un equipo que en verano tuvo dificultades para moverse en el mercado. Los pilares son Mandas, Porvstgaard, Zaccagni, Taylor y también Frattesi, pero también son muchos los jugadores con cero o pocos minutos acumulados hasta ahora.


    Los menos utilizados

    Los porteros Motta, Furlanetto (lesionado) y Renzetti

    Fares - nunca convocado

    Los jóvenes Galassi, Bordon, Serra, Przyborek y Farcomeni

    Cataldi - 2 convocatorias y nunca utilizado

    Patric - lesionado, nunca convocado

    Pellegrini - 1 convocatoria y 26 minutos

    Lazzari - 6 convocatorias y 28 minutos

    Gudmundsson - 3 convocatorias y 39 minutos

  • Lecce

    Altibajos para Eusebio Di Francesco, que confirma la columna vertebral de la pasada temporada y a los veteranos Falcone, Danilo Veiga, Coulibaly y Pierotti. Es larga la lista de los poco o nunca utilizados, pero también hay un amplio listado de jóvenes incorporados al grupo.


    Los menos utilizados

    Los porteros Lupo, Borbei, Penev y Bleve

    Los jóvenes Esposito, Addo, Kovac, Ubani y Dembelé

    Scott - 4 convocatorias y nunca utilizado

    Dembelé - 4 convocatorias y nunca utilizado

    Jean - 4 convocatorias y nunca utilizado

    Fofana - 6 convocatorias y nunca utilizado

    Gandelman - 4 convocatorias y 1 minuto

    Berisha - 2 convocatorias y 8 minutos

    Laerke - 3 convocatorias y 16 minutos

    Kaba - 3 convocatorias y 31 minutos

    Paco Esteban - 6 convocatorias y 67 minutos

    Fatah - 4 convocatorias y 99 minutos

  • Milán

    Amorim parece haber encontrado la fórmula en su última salida contra el Lecce, pero el Milan sigue siendo una obra en construcción. Las certezas son Maignan, De Winter, Pavlovic, Goncalo Ramos, Gila y Chukwueze. Son 8 los jugadores nunca utilizados, entre los que destacan Christian Comotto y el reintegrado Tomori. Solo 8 minutos, en cambio, para Camarda.


    Los menos utilizados

    Los porteros Torriani, Terracciano y Bouyer

    Vladimirov - nunca convocado

    Bondo - nunca convocado

    Tomori - 4 convocatorias y nunca utilizado

    Diawara - 5 convocatorias y nunca utilizado

    Comotto - 5 convocatorias y nunca utilizado

    Camarda - 6 convocatorias y 8 minutos

    Gabbia - 5 convocatorias y 17 minutos

    Filippo Terracciano - 6 convocatorias y 47 minutos

    Hutchinson - 4 convocatorias y 58 minutos

  • Monza

    La victoria ante el Sassuolo ha relanzado la temporada de Ivan Juric, que por fin ha encontrado el equilibrio en su once tipo. Kouadio, Birindelli, Mangas y Lucchesi son las únicas certezas, pero es mucho más larga la lista de futbolistas que no están encontrando espacio, ya sea por lesión, como el capitán Pessina, o por decisión técnica, como Keita, Ngonge y Goglichidze.


    Los menos utilizados

    Los porteros Ballabio, Strajnar, Pizzignacco y Tornqvist (estos últimos se están alternando con Thiam, el más utilizado).

    Kevin Martins - nunca convocado

    Pessina - lesionado, nunca convocado

    Ciurria - lesionado, nunca convocado

    Keita Balde - nunca convocado

    Ngonge - 1 convocatoria, nunca utilizado

    Antov - 7 convocatorias, nunca utilizado

    Touré - lesionado, 1 convocatoria y 1 minuto

    Ziolkovski - 1 convocatoria y 14 minutos

    Zeballos - 2 convocatorias y 25 minutos

    Colombo - 2 convocatorias y 28 minutos

    Maye - 5 convocatorias y 86 minutos

  • Nápoles

    Pocas rotaciones en un clima de tensión dentro del vestuario y muchísimas lesiones para Massimiliano Allegri. Su Napoli sigue siendo una obra en construcción y las dificultades no ayudan al entrenador. Hay 7 certezas: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Lobotka, Hojlund, Politano y De Bruyne, aunque con minutajes diferentes. Son 11 los jugadores que siguen por debajo de los 100 minutos disputados.


    Los menos utilizados

    Los porteros Pugliese y Contini

    Marianucci - lesionado y nunca convocado

    Buongiorno - lesionado y nunca convocado

    Giovane - lesionado y nunca convocado

    Beukema - 6 convocatorias y nunca utilizado

    Badiashile - 4 convocatorias y 10 minutos

    Neres - 6 convocatorias y 84 minutos

    Favasuli - 6 convocatorias y 95 minutos

    Lucca - 6 convocatorias y 100 minutos

    McTominay - lesionado, 2 convocatorias y 146 minutos.

  • Parma

    Muchos intocables para Cuesta, que sin embargo todavía no ha encontrado la continuidad del año pasado. Valeri, Mandela Keita y El Bilal Touré son los únicos con el 100% de presencias, pero también Corvi, Delprato y Troilo tienen incluso más minutos. Son pocos los que están en cero, pero el entrenador ha repartido pocos minutos entre un amplio número de jugadores.


    Los menos utilizados

    Los porteros Mazzocchi, Ghidotti y Daffara

    Los jóvenes Pajsar y De Martis

    Nicolussi Caviglia - lesionado, nunca convocado

    Cremaschi - 6 convocatorias y 34 minutos

    Diallo - 5 convocatorias y 73 minutos

    Carboni - 7 convocatorias y 85 minutos

    Ndiaye - 7 convocatorias y 90 minutos

  • Roma

    Solo 21 futbolistas utilizados por Gian Piero Gasperini, que ha reducido las rotaciones para convertir a su Roma en un equipo de Scudetto. El eje vertebral pasa por Svilar, Cristante, Mancini, Dybala, Hermoso y Malen. Entre los que nunca han sido utilizados destaca el nombre del ex capitán Lorenzo Pellegrini, pero son pocos los jugadores por debajo de los 100 minutos, con Santiago Castro superando ligeramente esa cifra.


    Los menos utilizados

    Los porteros Gollini, De Marzi y Vasquez.

    Arena - 1 convocatoria y nunca utilizado

    Pellegrini - 2 convocatorias y nunca utilizado

    Koulierakis - 6 convocatorias y 31 minutos

    De Roon - 5 convocatorias y 35 minutos

    Castro - 6 convocatorias y 105 minutos

    Rensch - 4 convocatorias y 106 minutos

  • Sassuolo

    Altibajos para Alberto Aquilani, que está rediseñando lentamente al Sassuolo: solo hay 3 intocables que siempre han jugado, Cinquegrano, Laurienté y Bowie, aunque también es alto el minutaje de Doig, Muric, Leysen y Matic. Larguísima la lista de jugadores lesionados y de futbolistas por debajo de los 100 minutos.


    Los menos utilizados

    Los porteros Nyarko, Satalino y Turati

    Los jóvenes Kulla y Vezzosi

    Ismael Kone - lesionado y nunca convocado

    Pieragnolo - lesionado y nunca convocado

    Candé - lesionado y nunca convocado

    Boloca - lesionado y nunca convocado

    Yeferson Paz - lesionado y nunca convocado

    Walukiewicz - lesionado y nunca convocado

    Pierini - 6 convocatorias y nunca utilizado

    Skjellerup - 4 convocatorias y 8 minutos

    Van der Brempt - 4 convocatorias y 35 minutos

    Sulemana - 4 convocatorias y 30 minutos

    Obrador - 7 convocatorias y 94 minutos

    Caleta Car - 4 convocatorias y 99 minutos

  • Turín

    Ignazio Abate es el entrenador que más confianza ha dado a su plantilla, con 26 jugadores utilizados esta temporada. Los intocables son Saul Coco, Nikola Vlasic, Alessio Cacciamani y Giovanni Simeone, y después el minutaje empieza a bajar desde Comuzzo hacia abajo. Otras rotaciones, pero espacio por debajo de los 100 minutos totales para muchos en una plantilla que aún está por descifrarse.


    Los menos utilizados

    Los porteros Israel (lesionado) y Siviero

    Los jóvenes Kugyela y Carrascosa

    Pellegri - lesionado y nunca convocado

    Biraghi - 6 convocatorias y 1 minuto

    Zapata - 6 convocatorias y 48 minutos

    Luongo - 5 convocatorias y 65 minutos

    Aboukhal - 7 convocatorias y 74 minutos

    Ilkhan - 7 convocatorias y 74 minutos

    Oristanio - 7 convocatorias y 78 minutos

    Patterson - 3 convocatorias y 79 minutos


  • Udinese

    Runjaic confía en sus certezas, ya consolidadas durante la pasada temporada (Karlstrom, Ekkelenkam, Okoye y Kamara), a las que ha añadido jugadores de recorrido y físico como Vojvoda y Abankwah. Todos los jugadores de campo suman al menos un minuto y no son muchos los poco utilizados por debajo de los 100 minutos.


    Los menos utilizados

    Los porteros Padelli y Mrozek

    Los jóvenes Vinciati y Jovanovic

    Lovric - 7 convocatorias y 10 minutos

    Zanoli - 1 convocatoria y 19 minutos

    Chakvetadze - 3 convocatorias y 62 minutos

    Zarraga - 7 convocatorias y 63 minutos

    Bertola - 7 convocatorias y 97 minutos

  • Venezia

    Stroppa está en riesgo y los continuos cambios en sus elecciones, forzados o no, desde luego no están ayudando al Venezia. Akor Adams es el único con el 100% de las presencias; Schingtienne, Hainaut y Filip Stankovic son los más utilizados. Son muchos los lesionados y muchos los chicos por debajo de los 100 minutos.


    Los menos utilizados

    Los porteros Montipò, Pozzi, Grandi

    Los jóvenes Mohammed, Berardi, Lisman y Fanne

    Adorante - lesionado y nunca convocado

    Sverko - lesionado y nunca convocado

    Duncan - nunca convocado

    Mazzocchi - lesionado, 3 convocatorias y nunca utilizado

    Panada - 7 convocatorias y 39 minutos

    Toni Fernandez - 3 convocatorias y 58 minutos

    Gomes - 7 convocatorias y 72 minutos

    Dagasso - lesionado, 4 convocatorias y 103 minutos