Serie A: de Milik y Stankovic a Pellegrini y Liberali, los menos utilizados

Ya han quedado atrás cinco jornadas de liga, dos partidos de la Coppa Italia (para muchos, muchos siguen todavía en 0) y al menos una jornada de competiciones europeas, y oficialmente ha comenzado el largo parón de selecciones (de dos semanas) que hay que afrontar. La temporada ha arrancado con fuerza, con muchas novedades (también reglamentarias) y un entusiasmo renovado también a nivel de espectáculo y diversión. Con al menos ya 5 partidos por equipo, también ha llegado el momento de los primeros balances, con entrenadores que han cambiado, otros en el alambre, resultados más o menos satisfactorios, pero también y sobre todo decisiones sobre el campo que condicionarán el futuro, al menos hasta enero, de muchos futbolistas.

Ya se han tomado varias decisiones a nivel técnico/táctico, las lesiones como siempre están influyendo en las plantillas de los 20 clubes, pero ¿quiénes son hasta ahora los jugadores menos utilizados en los clubes de la Serie A? Hemos analizado las plantillas de las 20 entidades y varios casos con menos de 100 minutos disputados ya están dando que hablar.