«Sería una tontería»: la superestrella del PSG desmiente rotundamente los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid e incluso rechazaría la oportunidad de TRIPLICAR su salario en Arabia Saudí
Vitinha no ve motivos para abandonar el PSG
El jugador de 26 años se ha convertido en uno de los futbolistas más regulares del mundo desde su fichaje por 40 millones de euros procedente del Oporto en 2022. Su buen estado de forma ha llamado inevitablemente la atención de los responsables del Bernabéu, pero el propio jugador cree que ya se encuentra en el entorno perfecto para continuar su rápido ascenso bajo la tutela de Luis Enrique.
Desestimando las sirenas de Madrid y el oro saudí
En declaraciones al Canal 11 de Portugal (h/t AS), el centrocampista descartó rotundamente la idea de fichar por el gigante español, dejando claro que prefiere la estabilidad de su actual proyecto. Vitinha afirmó: «Sería una tontería por mi parte marcharme. No creo que fuera lo mejor para mí. Me siento muy bien aquí, en el PSG. Siento que la gente me aprecia mucho y me he ganado ese cariño. Me encanta estar aquí, y a mi familia también. El grupo es fantástico y el entrenador es increíble».
Vinculado al campeón de la Ligue 1 hasta 2029, su compromiso con el PSG también se extiende al rechazo de la lucrativa Liga Profesional Saudí. Aunque las riquezas de Oriente Medio han tentado a muchas estrellas en los últimos años, el jugador de 26 años insiste en que las ganancias económicas no dictarán su camino, ya que valora más su posición competitiva que un sueldo inflado: Cuando se le preguntó sobre un posible traspaso a Arabia Saudí, respondió: «No seamos ingenuos. Estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz».
Respeto por la estrella del Barcelona Pedri
En un nuevo golpe para los fieles seguidores del Real Madrid, cuando se le pidió su opinión sobre los tres mejores centrocampistas del mundo, Vitinha desairó a sus posibles pretendientes del Real Madrid y nombró a la superestrella del Barcelona Pedri como el referente del fútbol moderno. Dijo: «Yo pondría a Pedri en primer lugar. Es mágico. Es espectacular verle jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor». Luego, en el top tres, me resulta un poco difícil. Es complicado elegir solo a dos. Pondría a Joao Neves y Bruno Fernandes. Ambos estarían ahí con Pedri y conmigo. Así que no tengo un top tres, sino un top cuatro».
Mantener los pies en la tierra en la cima
A pesar de ser considerado un futuro candidato al Balón de Oro, Vitinha mantiene los pies en la tierra mientras lidera la lucha del PSG por los títulos nacionales y europeos, entre los que se incluye el inminente enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Reflexionando sobre su propia posición en el deporte, la exestrella del Wolverhampton concluyó diciendo: «Acepto ser uno de los mejores, pero decir que soy el mejor me parecería arrogante, porque eso depende de opiniones, de cuánto tiempo llevas en la élite, de los títulos que has ganado. Pero sí siento que pertenezco a ese grupo por lo que he hecho en los últimos años, no tanto por esta temporada».
