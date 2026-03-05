«Sería una tontería»: la superestrella del PSG desmiente rotundamente los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid e incluso rechazaría la oportunidad de TRIPLICAR su salario en Arabia Saudí

En declaraciones al Canal 11 de Portugal (h/t AS), el centrocampista descartó rotundamente la idea de fichar por el gigante español, dejando claro que prefiere la estabilidad de su actual proyecto. Vitinha afirmó: «Sería una tontería por mi parte marcharme. No creo que fuera lo mejor para mí. Me siento muy bien aquí, en el PSG. Siento que la gente me aprecia mucho y me he ganado ese cariño. Me encanta estar aquí, y a mi familia también. El grupo es fantástico y el entrenador es increíble».

Vinculado al campeón de la Ligue 1 hasta 2029, su compromiso con el PSG también se extiende al rechazo de la lucrativa Liga Profesional Saudí. Aunque las riquezas de Oriente Medio han tentado a muchas estrellas en los últimos años, el jugador de 26 años insiste en que las ganancias económicas no dictarán su camino, ya que valora más su posición competitiva que un sueldo inflado: Cuando se le preguntó sobre un posible traspaso a Arabia Saudí, respondió: «No seamos ingenuos. Estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz».