"Sería nuestro fichaje estrella" - el jefe del Bayern de Múnich está decidido a convencer al objetivo del Real Madrid y Liverpool con una "buena oferta", pero le advierte que no se quede por el dinero
Upamecano bajo el foco por un posible traspaso
A partir de enero, el internacional francés será libre de entablar negociaciones con otros equipos sobre un traspaso libre en verano, ya que su contrato con el Allianz Arena está llegando a su fin. Sus impresionantes actuaciones para los campeones de la Bundesliga y la delicada situación en torno a su futuro han atraído el interés de clubes importantes como el Real Madrid y el Liverpool. Mientras que el Madrid busca una figura experimentada para liderar su defensa, el Liverpool está ansioso por asegurar un reemplazo de primer nivel para Virgil Van Dijk, quien está llegando al ocaso de su carrera. El jefe de transferencias del Bayern, Eberl, está actualmente en negociaciones para asegurar la extensión de Upamecano en el club, pero se advirtió al defensor que su decisión no debe estar motivada por cifras financieras.
- Getty Images Sport
Eberl confiado en retener a Upamecano
Hablando con Sport Bild, el hombre de 52 años dijo: "Upa ahora tiene 27 años, en la edad de oro para un defensor central. Quiere tomar su decisión de manera muy consciente, lo cual debería hacer. Upa no debe y no se quedará por el dinero, incluso si obtuvo una buena oferta de nosotros, sino por nuestra manera general y el paquete completo. Es uno de los mejores defensores del mundo. Vincent, Christoph y yo lo hemos apoyado mucho y queremos continuar en el camino que hemos tomado con él y nos gustaría mantenerlo en el mejor momento de su carrera. Sería la transferencia interna 'rey' para nosotros. Todavía estamos hablando entre nosotros. Básicamente soy una persona muy positiva, y creo que puedo sentir que Upa se siente muy cómodo con nosotros con el camino que hemos elegido."
Los comentarios de Eberl llegan días después de que se le preguntara a Upamecano sobre su futuro. El defensor se negó a comprometerse de cualquier manera, diciendo a los periodistas: "No tiene nada que ver con el dinero. Hablo mucho con Max Eberl y [el director deportivo] Christoph Freund. Estoy feliz aquí, estoy teniendo una buena temporada, estoy haciendo mi trabajo y estoy dando todo por este club. Veremos qué pasa."
Las negociaciones con Upamecano todavía están en curso
Las negociaciones entre el Bayern y Upamecano se estancaron recientemente debido a desacuerdos sobre su salario. Sus representantes están presionando por un paquete salarial cercano a €15 millones (£13m/$17m) por año y un significativo bono de firma. Los gigantes bávaros están desesperados por evitar una repetición de la salida libre de David Alaba a la capital española convenciendo a Upamecano de quedarse, con Freund insistiendo recientemente en que es el "principal objetivo" del club mientras abordaba la competencia de Madrid y Liverpool.
Las negociaciones están lejos de terminar, como dejó claro Eberl cuando se le preguntó si se había presentado una oferta final a Upamecano.
"No, todavía no, seguimos hablando", dijo. "Soy generalmente una persona muy positiva, y creo que puedo percibir que Upa se siente muy cómodo con el camino que hemos elegido."
- AFP
El Bayern espera al Arsenal en un duelo de alto nivel
Bayern busca mantener su récord invicto esta temporada cuando enfrenten a sus compañeros de la cima de la tabla de la Liga de Campeones, el Arsenal, el miércoles. Ambos equipos han ganado los cuatro partidos hasta ahora y tienen la misma diferencia de goles. Mientras que el Bayern ha sido más prolífico con 14 goles, el Arsenal aún no ha concedido ninguno, manteniendo la defensa más sólida de la competición.
Un componente clave del juego podrían ser las jugadas a balón parado. El Arsenal se ha ganado una reputación por ser letal en estas situaciones, mientras que el Bayern ha tenido dificultades para defenderlas últimamente, una debilidad que quedó expuesta en su victoria por 6-2 en la remontada contra el Freiburg el fin de semana.
"Solo tenemos que mantener la calma y trabajar para salir de esta fase y demostrar que también somos buenos en este aspecto. Tengo confianza en que lo resolveremos", dijo Kompany sobre su vulnerabilidad defensiva.