'Sería hermoso' - Carlo Ancelotti comparte su final soñada para el Mundial 2026 mientras Brasil busca romper 24 años de sequía

Cuando Ancelotti dejó el Real Madrid tras conquistar otro título de la Liga de Campeones en 2024, pocos habrían anticipado su próximo destino. Sin embargo, para el técnico que ha levantado 29 trofeos importantes en Europa, la idea de dirigir a la selección más laureada del mundo resultó irresistible.

“Dirigir a la selección brasileña, la más exitosa de la historia, era una oportunidad que no podía dejar pasar”, afirmó Ancelotti al explicar su decisión de asumir el cargo de entrenador de la Seleção. “Conocía la pasión que existe aquí, pero vivirla es otra cosa. Cuando Brasil juega, todo el país se detiene”.

Nombrado a mediados de 2024, su llegada marcó el inicio de una nueva era para la Seleção. Para junio de 2025, había asegurado la clasificación al Mundial tras una ajustada victoria por 1-0 sobre Paraguay, con gol de Vinicius Jr. Su registro inicial de dos victorias, un empate y una derrota en los primeros cuatro encuentros reflejó un enfoque pragmático, basado en solidez defensiva y disciplina táctica, cualidades que habían hecho falta a Brasil en los últimos años.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎