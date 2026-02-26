Getty
«Sería extraordinario»: Cristiano Ronaldo quiere volver a España tras la invitación del entrenador
Ronaldo compra acciones del Almería
Ronaldo se ha convertido en copropietario del Almería, equipo de la segunda división española, al adquirir el 25 % de las acciones del club. El exdelantero del Real Madrid afirmó que esta decisión era «una ambición que tenía desde hacía tiempo: contribuir al fútbol más allá del terreno de juego», y añadió: «La UD Almería es un club español con una base sólida y un claro potencial de crecimiento».
Por su parte, el club declaró en un comunicado: «Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25 % de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, filial de CR7 SA, lo que supone un paso importante en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués. Este acuerdo forma parte de la expansión internacional de la entidad que está llevando a cabo el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group».
«Sería extraordinario»: Almería sueña con Ronaldo
El entrenador del Almería, Rubi, ha compartido sus impresiones sobre el fichaje. Según ha declarado a la prensa: «Estamos muy contentos. Obviamente, le damos la bienvenida. Creo que es una noticia excelente, porque alguien como él, con su conocimiento al cien por cien del deporte y del fútbol, puede ayudar a un club como el nuestro. Es muy emocionante para todo el club y para la ciudad. Ya se conoce la buena relación que Cristiano tiene con los propietarios. Uno se entera de algunas cosas, pero no creo que sea importante cuándo me enteré o dejé de enterarme. Lo importante es que va a aterrizar aquí con nosotros. Estamos muy contentos.
«Sería extraordinario y maravilloso que pudiera jugar aquí, pero eso es algo que debe decidir él. Este es su club y, si quisiera seguir jugando, sea quien sea el entrenador, sería recibido con los brazos abiertos. No tengo ninguna duda al respecto».
El presidente Mohammed Al-Khereiji añadió: «[Ronaldo] está considerado como el mejor jugador de la historia, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos de equipo como de academia».
Ronaldo se queda en Arabia Saudí
Puede que el Almería esté soñando con fichar a Ronaldo, pero el internacional portugués ha dejado claro recientemente que su atención sigue centrada en el Al-Nassr. La superestrella estuvo vinculada a una posible salida a principios de esta temporada, tras declararse en huelga debido a su frustración por las finanzas y los planes de fichajes del club. Sin embargo, desde entonces ha declarado que quiere quedarse.
«Sí, estoy muy contento. Como he dicho tantas veces, pertenezco a Arabia Saudí. Es un país que nos ha acogido muy bien a mí, a mi familia y a mis amigos. Soy feliz aquí. Quiero seguir aquí», afirmó.
«Y lo más importante es que sigamos esforzándonos. Estamos ahí arriba, en lo más alto. Nuestro trabajo es ganar, presionar [a nuestros rivales por el título] y ya veremos. Vamos por buen camino. Hemos vuelto, estamos bien, tenemos confianza. Partido a partido. Estamos en buena forma. Veamos qué pasa».
Ronaldo tiene contrato con el Al-Nassr hasta 2027 y tendrá 42 años cuando expire su actual contrato.
¿Qué viene después?
El Almería está volando alto en la Segunda División y va camino de ascender a La Liga. Actualmente ocupa el tercer puesto de la clasificación, a solo dos puntos del líder. El Al-Nassr de Ronaldo también está disfrutando de una gran temporada y lidera la tabla de la Liga Profesional Saudí. La superestrella portuguesa espera que el equipo mantenga su buen estado de forma durante el resto de la campaña, ya que aspira a conseguir su primer título importante con el club.
