Getty
Sergio Ramos escribe un nuevo capítulo de su historia con la adquisición de su club
Agente libre: Ramos tiene la intención de seguir jugando
Ramos es agente libre tras finalizar su vínculo con el equipo mexicano Monterrey. Busca regresar a Europa y se rumorea que su objetivo es volver a la selección española para la Copa del Mundo 2026, tras haber disputado previamente 180 partidos con su país.
Puede parecer ambicioso, pero Ramos, al igual que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, no muestra señales de querer desacelerar a medida que se acerca a los 40 años. Sin embargo, fuera del campo también tiene mucho en qué ocuparse.
- Getty
Actualización sobre la oferta de Ramos para comprar al Sevilla
A finales de año se reveló que Sergio Ramos estaba explorando la posibilidad de involucrarse en la propiedad de clubes. Se informa que ha reunido un grupo de inversores que confían en poder concretar un acuerdo con el Sevilla.
Según Cadena SER, Ramos y sus socios han alcanzado “un principio de acuerdo con el grupo central de accionistas de referencia del club”, marcando un paso significativo hacia la realización de su sueño.
Se señala que se ha iniciado un “período de exclusividad” durante el cual ambas partes revisarán las cuentas financieras del Sevilla antes de intentar cerrar un acuerdo definitivo. Ramos se ha asociado con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un grupo de inversión estadounidense especializado en fútbol. El grupo ya conoce el funcionamiento del Sevilla, ya que el director deportivo del club, Antonio Cordón, ha trabajado previamente con ellos.
Cadena SER también indica que Ramos ha “firmado una carta de intención con varios de los principales accionistas del Sevilla, siendo la diligencia debida el siguiente paso formal hacia la adquisición”.
Leyenda local: Ramos defendió al Sevilla en dos períodos como jugador
Ramos nunca ha ocultado su cariño por el Sevilla, club en el que se formó en su academia. En 2005 dejó el club para pasar 16 años en el Real Madrid, donde conquistó cinco títulos de LaLiga y cuatro de la Champions League, antes de regresar a sus raíces en 2023 tras dos temporadas junto a Messi en el Paris Saint-Germain.
Esa segunda etapa duró solo 12 meses, y Ramos se despidió de los aficionados con un emotivo mensaje: “Donde quiera que esté, el Sevilla FC tendrá el apoyo inquebrantable de un sevillista de nacimiento y corazón. Muchas gracias a todos.”
Ahora, el defensor podría recorrer nuevamente un camino familiar hacia Andalucía. Se informa que la oferta de Ramos y su grupo de inversores supera los 400 millones de euros. Sin embargo, no será tarea fácil, ya que otras nueve partes también han mostrado interés en el club.
Ramos se dirige ahora a Sevilla para “avanzar en el proceso de adquisición”, mientras mantiene abiertas sus opciones en el frente deportivo.
- AFP
Beckham, Ronaldo y Mbappé: Jugadores que poseen acciones en clubes
De concretarse el acuerdo, Ramos se uniría a un selecto grupo de exjugadores que han adquirido participaciones en clubes profesionales, junto a figuras como el legendario David Beckham, quien ahora colabora con el argentino Messi en los ganadores de la MLS Cup, Inter Miami.
El exdelantero del Chelsea Didier Drogba se convirtió en propietario del Phoenix Rising tras unirse al club estadounidense como jugador en 2017. Otro exjugador de los Blues y compañero de Ramos en la conquista del Mundial, Cesc Fábregas, es accionista minoritario del Como, equipo que actualmente dirige.
El ícono portugués Cristiano Ronaldo posee un 15 % del club saudí Al-Nassr, mientras que Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain, es dueño mayoritario del Caen de la Ligue 2 a través de su firma Interconnected Ventures. Por su parte, Gerard Piqué participa en el FC Andorra, Jamie Vardy en el Rochester New York FC y N’Golo Kanté en el equipo belga Royal Excelsior Virton.
