Sergio Ramos cierra etapa en Monterrey y apunta a nuevos retos futbolísticos

Ramos llegó al fútbol mexicano a principios de este año tras su salida del Sevilla en La Liga. El defensor de 39 años había regresado al conjunto español en 2023 después de su etapa en el PSG, pero el pasado fin de semana confirmó que la derrota de Monterrey por 3-2 ante Toluca sería su última aparición con el club.

“Lo dejé muy claro la semana pasada. Obviamente, sí, este es mi último partido”, declaró Ramos tras el encuentro. Reflexionando sobre la eliminación en semifinales, añadió: “Perder una semifinal siempre duele, especialmente cuando estás tan cerca de la final”.

“Hay mucho que analizar. Practicamente regalamos el primer tiempo. Nos faltó intensidad, ritmo, personalidad y control del balón. Se puede perder – el fútbol es así – pero si pierdes, debería ser jugando como lo hicimos en el segundo tiempo, no en el primero, que se lo dimos a ellos”, agregó.

Ramos se despide de Monterrey con 32 apariciones competitivas en 2025, siete goles y una tarjeta roja, y mantiene la intención de volver a jugar en Europa.