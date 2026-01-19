Senegal podría ser sancionado tras abandonar en la final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos

Las celebraciones por el segundo título de Senegal en la Copa Africana de Naciones en cuatro años quedaron empañadas tras la confirmación de medidas disciplinarias por parte de la CAF. El organismo rector abrió procedimientos oficiales contra los recién coronados campeones después de los incidentes en Rabat, donde el equipo dirigido por Pape Thiaw abandonó el campo en protesta durante los últimos minutos del tiempo reglamentario.

Aunque los Leones de Teranga finalmente levantaron el trofeo, su conducta recibió fuertes críticas. En un comunicado posterior a la final, la CAF dejó claro que el resultado no exime a los vencedores de rendir cuentas por el cumplimiento de las normas del juego. Actualmente se revisa un metraje exhaustivo para identificar a los responsables de la interrupción, que casi provoca la cancelación del partido principal del torneo.

“La Confederación Africana de Fútbol (‘CAF’) condena el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies 2025 entre Marruecos y Senegal en Rabat anoche”, señaló el comunicado. Además, advirtió que cualquier acción contra oficiales o miembros de la organización será tratada con severidad y se remitirá a “los organismos competentes para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables”.