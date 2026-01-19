AFP
Senegal podría ser sancionado tras abandonar en la final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos
La CAF abre investigación por las “escenas inaceptables” al final del partido
Las celebraciones por el segundo título de Senegal en la Copa Africana de Naciones en cuatro años quedaron empañadas tras la confirmación de medidas disciplinarias por parte de la CAF. El organismo rector abrió procedimientos oficiales contra los recién coronados campeones después de los incidentes en Rabat, donde el equipo dirigido por Pape Thiaw abandonó el campo en protesta durante los últimos minutos del tiempo reglamentario.
Aunque los Leones de Teranga finalmente levantaron el trofeo, su conducta recibió fuertes críticas. En un comunicado posterior a la final, la CAF dejó claro que el resultado no exime a los vencedores de rendir cuentas por el cumplimiento de las normas del juego. Actualmente se revisa un metraje exhaustivo para identificar a los responsables de la interrupción, que casi provoca la cancelación del partido principal del torneo.
“La Confederación Africana de Fútbol (‘CAF’) condena el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies 2025 entre Marruecos y Senegal en Rabat anoche”, señaló el comunicado. Además, advirtió que cualquier acción contra oficiales o miembros de la organización será tratada con severidad y se remitirá a “los organismos competentes para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables”.
Controversia del VAR provoca protesta por 14 minutos de tiempo de descuento
El caos se desató en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah en pleno tiempo de descuento. Con el marcador 0-0, el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala fue llamado a revisar un posible penal a través del VAR: un choque dentro del área entre el lateral senegalés El Hadji Malick Diouf y Brahim Diaz de Marruecos. Cuando Ndala señaló la pena máxima, la tensión explotó entre el equipo senegalés.
Los ánimos ya estaban al límite. Minutos antes, Senegal había visto anulado un gol por una falta que consideraban mínima sobre el capitán marroquí Achraf Hakimi. La acumulación de estas decisiones provocó la pérdida de control del equipo. El entrenador Pape Thiaw gesticulaba con furia, indicando a sus jugadores que abandonaran el campo.
Siguió una pausa surrealista de 14 minutos: la mayoría del equipo senegalés desapareció por el túnel, dejando a jugadores marroquíes, árbitros y espectadores globales en incertidumbre. La retirada fue un riesgo extremo, cerca de provocar una derrota por abandono. Solo la intervención de figuras clave, como Sadio Mane, logró tranquilizar al equipo y convencerlos de regresar para terminar el partido, evitando un desastre que habría marcado el torneo.
Heroicidades de Mendy y golazo de Gueye aseguran victoria histórica
Cuando los jugadores finalmente regresaron y el partido se reanudó en el minuto 24 del tiempo de descuento, el impulso psicológico había cambiado drásticamente. Brahim Diaz de Marruecos se preparaba para ejecutar un penalti con la presión de una nación y medio siglo de espera por el trofeo sobre sus hombros. Afectado quizá por la larga demora, Diaz intentó un disparo al estilo ‘Panenka’ al centro, pero fue mal ejecutado; el portero de Senegal, Edouard Mendy, permaneció firme y detuvo con facilidad.
El fallo desinfló a los anfitriones y dio confianza a Senegal. Tras sobrevivir al susto del penal y a la amenaza de abandono, los Leones de Teranga se reagruparon para la prórroga. El momento decisivo llegó gracias a Pape Gueye, quien marcó un remate impecable que silenció a la afición local y aseguró la victoria por 1-0. Fue un reflejo de la fortaleza mental de Senegal, capaz de pasar de casi un motín a levantar la final en apenas media hora.
Pape Thiaw, instigador de la retirada, apareció visiblemente contrito tras las celebraciones, ofreciendo disculpas por sus acciones y reconociendo que la intensidad del momento lo había superado.
El presidente de la FIFA condena la “violencia” y la falta de respeto tras el caos en la final
El impacto de la final de la AFCON trascendió África, captando la atención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Presente en el estadio, Infantino fue testigo de primera mano del caos y condenó con firmeza el comportamiento del cuerpo técnico y los jugadores de Senegal, así como los disturbios en las gradas.
“Fuimos testigos de escenas inaceptables tanto en el campo como en las gradas. Condenamos enérgicamente la conducta de algunos aficionados, así como de ciertos jugadores y miembros del cuerpo técnico de Senegal”, declaró Infantino, subrayando su preocupación por la integridad del deporte y recordando que abandonar el campo nunca es una forma válida de protesta.
“Es inaceptable retirarse del terreno de juego de esta manera, y de igual forma, la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte; simplemente no está bien”, añadió el máximo dirigente de la FIFA. “Siempre debemos respetar las decisiones de los árbitros dentro y fuera del campo. Los equipos deben competir siguiendo las Reglas del Juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol”.
