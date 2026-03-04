Selección española para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá?

La actual campeona de Europa, España, será una de las favoritas para la próxima Copa del Mundo de 2026. La selección española ha experimentado una importante transición en los últimos años, con una nueva generación de jóvenes estrellas que sustituyen a los veteranos.

Confiados y llenos de energía, estos jóvenes liderarán a La Roja en la escena mundial el año que viene, tras una exitosa campaña en la Eurocopa de Alemania en 2024. España había esperado 12 años para levantar un gran trofeo internacional desde que el legendario equipo de Vicente del Bosque ganara dos Eurocopas consecutivas y la Copa del Mundo de 2010.

Sin embargo, sus actuaciones en la Copa del Mundo han sido decepcionantes desde aquella histórica victoria en 2010. España fue eliminada en la fase de grupos del torneo de 2014 y cayó en octavos de final tanto en 2018 como en 2022.

No obstante, no se puede negar que la actual selección española tiene calidad y, con un entrenador tan competente como Luis de la Fuente al mando, La Roja tiene esperanzas de causar un gran impacto en el mayor escenario de todos el año que viene.

¿Cómo es su plantilla? GOAL echa un vistazo a los jugadores de los que dispone.