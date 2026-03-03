Goal.com
Selección de Inglaterra para la Copa del Mundo de 2026: ¿Qué jugadores llegarán al gran evento en Estados Unidos, México y Canadá?

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Inglaterra es sin duda una de las potencias del fútbol mundial, con algunos jugadores legendarios que han vestido la camiseta de los Tres Leones. Sin embargo, en lo que respecta a la suerte, la selección europea a menudo se ha quedado corta. A pesar de su estatus histórico, Inglaterra solo ha conseguido ganar un gran trofeo, allá por la Copa del Mundo de 1966, donde derrotó a Alemania para alzarse con el codiciado título.

Desde ese emblemático triunfo, Inglaterra ha sufrido una serie de decepciones en los escenarios más importantes. Estuvo a punto de alcanzar la final en la edición de 2018 del torneo, pero fue eliminada por Croacia en la semifinal, a pesar de haber tomado una ventaja temprana.

En 2022, fue eliminada por Francia en cuartos de final, cuando Harry Kane, precisamente él, falló una oportunidad crucial de empatar en los últimos minutos con un penalti. Al igual que en la Copa del Mundo, Inglaterra ha sufrido una decepción similar en la Eurocopa.

Sin haber ganado nunca la Eurocopa, estuvieron muy cerca de hacerlo tanto en 2021 como en 2024, llegando a la final en dos torneos consecutivos. Sin embargo, fue Italia quien les negó el título en 2021, seguida de España en 2024, lo que supuso el final de la etapa de Gareth Southgate como seleccionador de los Tres Leones.

Ahora, con el especialista en eliminatorias Thomas Tuchel al mando, los aficionados ingleses se muestran optimistas sobre la posibilidad de romper por fin la maldición que dura décadas y levantar el emblemático trofeo en la próxima Copa del Mundo de la FIFA en 2026. ¿Podría volver por fin a casa? Analicemos sus posibilidades examinando más de cerca la fuerza de su plantilla.

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    Porteros

    Entre los palos, Inglaterra cuenta con algunos de los mejores porteros de la Premier League. Jordan Pickford, del Everton, había sido el favorito durante el mandato de Gareth Southgate con los Tres Leones, pero las cosas podrían cambiar con Thomas Tuchel.

    Dean Henderson ha demostrado con creces que puede aspirar al puesto de titular gracias a sus actuaciones en el Crystal Palace esta temporada, y Tuchel le ha dado varias oportunidades como titular en los partidos internacionales de otoño. Sin embargo, Pickford siguió siendo el portero titular en la mayor parte de los partidos de finales de 2025, lo que sugiere que el exentrenador del Chelsea seguirá apostando por el jugador de 31 años.

    Los jugadores del Newcastle United Nick Pope y Aaron Ramsdale también son opciones sólidas y podrían entrar en los planes de Tuchel para el espectáculo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, al igual que James Trafford tras su fichaje por el Manchester City este verano.

    JugadorClub 
    Jordan PickfordEverton
    Dean HendersonCrystal Palace
    Nick PopeNewcastle United
    Aaron RamsdaleNewcastle
    James TraffordManchester City
  • Nico O'ReillyGetty Images

    Defensores

    En defensa, Tuchel tendrá que tomar algunas decisiones importantes, ya que la selección inglesa cuenta con una gran cantidad de opciones de calidad. Para dar una idea de la profundidad del equipo, solo en el lateral derecho, Inglaterra cuenta con seis jugadores de primer nivel. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, Valentino Livramento, Reece James y Rico Lewis compiten por un puesto en el lateral derecho de Tuchel.

    La situación es similar en la izquierda, aunque no tan concurrida, Inglaterra sigue teniendo una notable profundidad con Luke Shaw, Lewis Hall, Nico O'Reilly y Djed Spence luchando por un puesto de titular.

    En el centro de la defensa, Tuchel se enfrentará una vez más a un dilema a la hora de decidir su dúo ideal de centrales. John Stones, Ben White, Harry Maguire, Trevoh Chalobah, Marc Guehi y Ezri Konsa son todos candidatos fuertes, por nombrar solo algunos. Será interesante ver qué línea defensiva elige finalmente el técnico alemán de cara al gran evento que se celebrará dentro de unos meses.

    JugadorClub
    Trent Alexander-ArnoldReal Madrid
    Ben WhiteArsenal
    Marc GuehiCrystal Palace
    Dan BurnNewcastle United
    Lewis HallNewcastle United
    Levi ColwillChelsea
    Fikayo TomoriAC Milan
    Luke ShawManchester United
    Joe GomezLiverpool
    Rico LewisManchester City
    Reece JamesChelsea
    Kyle WalkerBurnley
    Trevoh ChalobahChelsea
    Nico O'ReillyManchester City
    Jarell QuansahBayer Leverkusen
    Max KilmanWest Ham United
    Valentino LivramentoNewcastle United
    Djed SpenceTottenham Hotspur
    John StonesManchester City
    Keane Lewis-PotterBrentford
    Ben ChilwellEstrasburgo
    Harry MaguireManchester United
    James JustinLeicester City
    Archie GrayTottenham Hotspur
    Kieran TrippierNewcastle United
    Myles Lewis-SkellyArsenal
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    Centrocampistas

    Pasando al centro del campo, Inglaterra vuelve a contar con una gran variedad de opciones de primer nivel entre las que elegir. Declan Rice ha sido fundamental tanto para su club como para su selección, desempeñando con autoridad el papel de mediocentro defensivo. Por su parte, Jude Bellingham, Cole Palmer y Phil Foden son joyas ofensivas que podrían convertirse fácilmente en los jugadores más destacados de Inglaterra en el torneo del año que viene, especialmente bajo la batuta de un táctico como Tuchel.

    Jack Grealish comenzó la temporada con fuerza cedido por el Manchester City al Everton, pero una grave lesión ha puesto en peligro sus esperanzas de disputar el Mundial. La talentosa estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, ha presentado su candidatura para participar, al igual que Adam Wharton y Elliot Anderson, ambos vinculados con un posible fichaje por el Manchester United.

    Conor Gallagher vuelve a estar en liza tras regresar a Inglaterra con el Tottenham, mientras que Eberechi Eze, Alex Scott, del Bournemouth, y Jordan Henderson también serán tenidos en cuenta. James Maddison esperaba tener un gran año antes del Mundial, pero una lesión en el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada acabó con sus sueños de representar a Inglaterra en Estados Unidos.

    JugadorClub
    Cole PalmerChelsea
    Jude BellinghamReal Madrid
    Phil FodenManchester City
    Declan RiceArsenal
    Jack GrealishEverton
    Jacob RamseyNewcastle
    Harvey ElliotAston Villa
    Conor GallagherTottenham Hotspur
    Kobbie MainooManchester United
    Eberechi EzeArsenal
    Curtis JonesLiverpool
    Alex ScottBournemouth
    Morgan RogersAston Villa
    James McAteeNottingham Forest
    Jordan HendersonBrentford
    Elliot AndersonNottingham Forrest
    Adam WhartonCrystal Palace
  • Harry Kane England 2024Getty

    Atacantes

    Defensa: al igual que su fortaleza en el centro del campo y la defensa, Inglaterra también cuenta con una buena cobertura en ataque. Se espera que Harry Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra y actual capitán, vuelva a liderar la delantera de los Tres Leones en el Mundial de este año.

    Por su parte, Bukayo Saka, del Arsenal, es otra opción letal que podría resultar decisiva en las bandas. Al comienzo de la temporada, Ollie Watkins era considerado el suplente natural de Kane, pero su bajón de forma ha abierto la puerta a jugadores como Dominic Solanke, Dominic Calvert-Lewin o incluso Ivan Toney.

    El joven Anthony Gordon es otro talento prometedor que podría prosperar bajo la tutela de Tuchel. Marcus Rashford, que ha impresionado en su cesión al Barcelona, también podría desempeñar un papel importante, siempre que se asegure un puesto en la convocatoria definitiva.

    Además, Liam Delap y Jarrod Bowen son dos opciones interesantes que Tuchel podría tener en cuenta a la hora de confeccionar una unidad de ataque versátil y peligrosa.

    JugadorClub
    Harry KaneBayern de Múnich
    Bukayo SakaArsenal
    Anthony GordonNewcastle United
    Ollie WatkinsAston Villa
    Dominic SolankeTottenham Hotspur
    Marcus RashfordBarcelona
    Jadon SanchoAston Villa
    Liam DelapChelsea
    Jarrod BowenWest Ham United
    Harvey BarnesNewcastle United
    Noni MaduekeArsenal
    Danny WelbeckBrighton
    Ethan NwaneriArsenal
    Dwight McNeilEverton
    Tammy AbrahamAston Villa
    Ivan ToneyAl-Ahli
    Reiss NelsonArsenal
  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    Los jugadores estrella de Inglaterra

    Como ya podemos ver por la fuerza de su plantilla, a los Tres Leones no les faltan jugadores estrella en ninguna de las áreas del campo. Sin embargo, hay algunos que son simplemente excepcionales y los mejores en sus posiciones.

    Jugadores como Cole Palmer y Jude Bellingham han estado en la cima de su carrera tanto en sus clubes como en la selección y volverán a ser cruciales para decidir el destino de Inglaterra en el gran evento del año que viene. En la delantera, Harry Kane y Bukayo Saka serán fundamentales. Kane ha batido todos los récords de la Bundesliga jugando en el Bayern de Múnich, mientras que Saka ha seguido dominando la Premier League con el Arsenal a pesar de su juventud.

    Declan Rice, en el papel de centrocampista defensivo, será un jugador clave para mantener el centro del campo de los Tres Leones, mientras que se espera que Marc Guehi sea el pilar y la figura clave para liderar la zaga del equipo de Tuchel.

    Por otro lado, Trent Alexander-Arnold fichó por el Real Madrid en verano, tras haber pasado nueve temporadas en el primer equipo del Liverpool. Ha tenido que lidiar con algunas lesiones, pero se enfrenta a una dura batalla contra Reece James para asegurarse un puesto en la zona más competitiva del campo para Inglaterra.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Once inicial previsto de Inglaterra para la Copa del Mundo de 2026

    En lo que respecta a la formación, Tuchel es conocido por su flexibilidad. El entrenador alemán es capaz de adaptar su planteamiento según las exigencias de cada situación y, dada la gran cantidad de talento con el que cuenta en Inglaterra, se espera que haga lo mismo.

    En la portería, se espera que Jordan Pickford mantenga su puesto como portero titular. Sin embargo, Dean Henderson y Nick Pope también podrían dar mucho que hablar en los próximos meses.

    En cuanto a la defensa, es probable que Tuchel opte por O'Reilly o Shaw como lateral izquierdo. Lewis Hall, del Newcastle, podría ser una opción interesante desde el banquillo, si logra superar la competencia de Lewis-Skelly y Spence. 

    Declan Rice es titular seguro, y Tuchel ha preferido hasta ahora a Anderson como su compañero. Por delante de ellos, el trío ofensivo formado por Cole Palmer, Jude Bellingham y Bukayo Saka aporta creatividad, talento y peligro de gol.

    En la delantera, se espera que Harry Kane vuelva a liderar la línea de ataque de los Tres Leones como su principal goleador.

    Once inicial previsto de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Palmer, Bellingham; Kane.

