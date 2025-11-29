Seis maneras en las que Ruben Amorim puede aprender de Oliver Glasner y Crystal Palace en su intento por hacer que el 3-4-3 funcione en el Manchester United

Glasner ha estado utilizando la misma formación que Amorim desde que sucedió al querido Roy Hodgson en Selhurst Park en febrero de 2024, con el equipo ubicado en el puesto 15 de la Premier League. Pero en lugar de ser la camisa de fuerza que a menudo parece ser para el United de Amorim, la forma 3-4-3 ha llevado a que Palace disfrute de uno de los mejores períodos de la historia del club.

En menos de dos años a cargo, ha llevado a Palace a ganar la FA Cup (su primer gran trofeo), llevándolos consecuentemente a Europa por primera vez. También ha supervisado la racha invicta más larga del club, abarcando 19 partidos en todas las competiciones y seis meses, y ganó la Community Shield de esta temporada. Palace está actualmente quinto en la Premier League, disfrutando de su mejor racha en la división y su mejor temporada desde que terminó tercero en la antigua Primera División en 1990, cuando también llegaron a la final de la FA Cup.

Es una historia bastante diferente para Amorim, quien la temporada pasada supervisó el final de liga más bajo del United en 51 años y cuyo equipo fue incapaz de vencer a 10-man Everton en su último partido a pesar de tener una ventaja de un hombre durante 77 minutos. Mientras el United se dirige al sur de Londres para enfrentar al Palace el domingo, GOAL analiza seis cosas que Amorim podría aprender de Glasner en su larga búsqueda para que su formación finalmente funcione...