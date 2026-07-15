¿Segundo regreso de Jadon Sancho? El BVB tendría un plan de fichajes claro

El BVB habría contactado con Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain, para ficharlo este verano. El defensa senegalés jugó los cuatro partidos del Mundial y marcó contra Francia en el debut. Aunque en el PSG no es titular indiscutible, la temporada pasada disputó con regularidad la Ligue 1 (998 minutos, tres goles y dos asistencias).

A diferencia de Sancho, el joven de 18 años no sería una ganga, pues su contrato llega hasta 2028, a menos que el PSG acepte una cesión.

Hasta ahora el BVB ha fichado a tres jóvenes promesas: el central Joane Gadou, el lateral Kaua Prates y el centrocampista Justin Lerma, mientras que Niklas Süle se retiró, Julian Brandt acabó contrato y Salih Özcan fichó por el Besiktas.

Ricken ya anunció su intención de cerrar «uno, dos o tres fichajes realmente buenos» antes del cierre del mercado. Además de Sancho, suenan con fuerza los nombres de Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brugge) y Konstantinos Karetsas (KRC Genk).

Sancho, tras su fichaje por 85 millones de euros con el Manchester United, vivió momentos complicados: pocos minutos, un desencuentro con Erik ten Hag que lo relegó al filial y, después, cesiones a Chelsea y Aston Villa. Después llegaron cesiones poco exitosas al Chelsea y al Aston Villa. Con los «Villans» ganó su segunda copa europea tras la Conference con el Chelsea, aunque su aportación a la Europa League del club de Birmingham fue escasa.

En total, Sancho, que jugaba a tiempo parcial, disputó 39 partidos oficiales y solo marcó un gol y dio tres asistencias en 1.672 minutos. El Aston Villa decidió no fichar definitivamente al extremo.