Según se informa, el Inter Miami de Lionel Messi visitará la Casa Blanca para conmemorar la victoria de la Copa MLS 2025

Desde entonces, Biden ha dejado el cargo y Donald Trump ha recuperado la presidencia en las elecciones de 2024. Trump ha participado regularmente en el fútbol desde su regreso al cargo, asistiendo a la final del Mundial de Clubes junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ayudando a dirigir el sorteo del Mundial de 2026 en diciembre.

Trump ya se había reunido anteriormente con Cristiano Ronaldo, el gran rival de Messi, cuando recibió al astro portugués junto con el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman en el Despacho Oval.

La supuesta visita de Miami a la Casa Blanca se produce en medio del debate en torno al viaje realizado por el equipo masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, que estuvo en Washington esta semana para reunirse con el presidente y asistir al discurso sobre el estado de la Unión.