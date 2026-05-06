El Borussia Dortmund sigue cortejando a Kenneth Eichhorn y quiere fichar este verano al joven mediocampista de 16 años del Hertha BSC.
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Sebastian Kehl cometió un gran error: el BVB trabaja intensamente para fichar a Ole Book
Según Sport Bild, el exdirector deportivo Sebastian Kehl fue crítico con el fichaje de Eichhorn, pero Ole Book lo ve como el refuerzo ideal para el próximo verano.
Book admira a Eichhorn y quiere convencerlo. En abril se reunieron, y las opciones del BVB crecieron.
Aunque, según Bild, Eichhorn dudaba por el estilo pragmático y menos creativo de Kovac, tras hablar con Book ve al BVB como una opción muy atractiva.
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Fichajes del BVB: Book no quiere repetir el gran error de Kehl
Con esta reunión personal, Book habría corregido un error que, según «Sport Bild», cometió su predecesor, Kehl. Este último nunca se reunió cara a cara con Fabio Silva, fichaje veraniego del Wolverhampton Wanderers por casi 23 millones de euros que llegó con el aductor recién operado, lo que causó estupor en el BVB.
Aun así, el fichaje se concretó y, pese a algún destello, Silva sigue siendo un suplente de lujo, pues desperdicia sus oportunidades de entrar en el once. Incluso corrieron rumores de que quería dejar el BVB tras pocos meses, ya que no lograba superar a Serhou Guirassy y apenas jugaba en la primera mitad de la temporada.
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Eichhorn puede dejar el Hertha BSC por una cláusula de rescisión; el BVB tiene dura competencia.
Eichhorn apenas ha tenido problemas esta temporada en Berlín. Solo una grave lesión de ligamento sindesmal y una posterior sanción por roja le apartaron del campo durante casi tres meses. Con Stefan Leitl, fue titular en el centro del campo y un rayo de esperanza pese a fallar de nuevo el ascenso.
Se da por hecho que ejercerá la cláusula de rescisión de su contrato, vigente hasta 2029, fijada en doce millones de euros.
Según Sport Bild, el joven y su familia buscan un destino directo: un grande de la Champions que le garantice minutos. Se descarta una cesión a Berlín o un año en Segunda.
Los clubes ingleses quedan descartados por la normativa del Brexit, que les permite fichar solo a partir de los 18 años, edad que Eichhorn alcanzará en julio de 2027.
Así, la pugna se limita a Bayern, BVB, Leipzig y Leverkusen, mientras que el Eintracht de Fráncfort, otrora favorito secreto, ya no tendría opciones.
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El FC Bayern sigue en la lucha por Eichhorn.
Leverkusen fue favorito durante mucho tiempo. Un factor clave: Ibrahim Maza, ex del Hertha, llegó el verano pasado y cumple expectativas. Se rumorea que Eichhorn y Maza se hablan a menudo. Además, al joven de 16 años le atrae el estilo de posesión del Werkself.
El Bayern, pese a su fama de gigante, ha demostrado con Vincent Kompany que sí da oportunidades a los jóvenes.
Además, se ha dicho recientemente que Eichhorn «sigue en la lista del Bayern» de posibles fichajes para la nueva temporada. Lo quieren «a toda costa» y lo ven «como un hombre de futuro».
Kennet Eichhorn: Estadísticas del Hertha BSC
Intervenciones 18 Partidos de más de 90 minutos 2 Goles 1 Asistencias 0 Tarjetas amarillas 7 Tarjetas rojas 1