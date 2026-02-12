Getty
Sean Dyche, destituido tras 114 días al frente del Nottingham Forest, que se prepara para hacer historia en la Premier League con su cuarto entrenador de la temporada.
Puerta giratoria: los tres entrenadores del Nottingham Forest en 2025-26
Dyche, que en su día formó parte del equipo juvenil del Forest bajo la dirección del legendario Brian Clough, fue nombrado entrenador en octubre. Era el tercer entrenador de los Reds desde el inicio de la temporada 2025-26.
Nuno Espirito Santo, que logró la clasificación para Europa la temporada pasada, fue destituido el 9 de septiembre. Ange Postecoglou, que acababa de romper la racha de sequía de títulos del Tottenham, ocupó su puesto.
El técnico australiano acumuló ocho partidos sin ganar en 39 días antes de ser despedido. Dyche se consideraba una opción sólida para alejar al Forest del peligro de descenso, pero solo ha disputado 25 partidos, de los cuales ha ganado 10.
Próximo director deportivo del Forest: Pereira, exentrenador del Wolverhampton, en la lista de candidatos.
Un decepcionante empate con los Wolves, en el que el Forest realizó 35 disparos a puerta sin encontrar el objetivo, resultó ser la gota que colmó el vaso, y el enigmático propietario de los Reds, Evangelos Marinakis, volvió a tomar medidas drásticas.
En un breve comunicado se podía leer: «El Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche ha sido destituido de su cargo como entrenador. Queremos agradecer a Sean y a su equipo técnico el esfuerzo realizado durante su etapa en el club y les deseamos mucha suerte en el futuro. No haremos más comentarios por el momento».
Ningún club de la Premier League ha tenido nunca cuatro entrenadores permanentes en una sola temporada, lo que significa que el Forest podría reescribir los libros de historia. The Athletic es uno de los medios que informa de que el exentrenador del Wolverhampton, Pereira, es el candidato para ocupar el puesto más caliente.
Pereira lleva sin club desde que fue despedido del Molineux en noviembre. Supervisó una racha de 10 partidos sin ganar al comienzo de la actual campaña. Sin embargo, consiguió alejar al Wolves de los problemas durante su primera temporada. El portugués de 57 años también es bien conocido por Marinakis, ya que consiguió el doblete de liga y copa griega con el Olympiacos en 2014-15.
El enigmático Marinakis vuelve a blandir el hacha
Dyche habló con los periodistas sobre su futuro tras ser abucheado en el partido contra los Wolves, ya que los aficionados del Forest están cada vez más desilusionados con su estilo de fútbol: «La gente puede exigir cambios, pero siempre depende de los propietarios si los hacen o no.
«Yo solo trabajo muy duro. Me preocupo por este club. Lo he dejado claro. Trabajo muy duro. No estoy diciendo que los jugadores no lo hagan, por cierto, pero nosotros, como cuerpo técnico, sin duda lo hacemos, eso es lo que hay que hacer. Ya sabes, trabajamos muy duro. Si el propietario quiere hacer un cambio, entonces depende de él, y así es el fútbol ahora, esa es la realidad».
El exdelantero del Forest Rob Earnshaw explicó recientemente a GOAL por qué el carismático Marinakis, que nunca teme tomar grandes decisiones, es bueno para el fútbol: «Me gusta que se implique. Creo que ha sido increíble y se merece mucho reconocimiento, porque no solo ha invertido en el club de fútbol, sino que se ha volcado por completo para llevar al club al éxito. Ha sido un viaje increíble, unos años increíbles, pero el Forest no sería el Forest si fuera aburrido y no tuviéramos personalidades.
El fútbol se basa en las personalidades, así que me encanta. No deberían limitarse a sentarse ahí y no decir nada en el palco. Forman parte del club de fútbol y su personalidad sale a relucir. Estoy totalmente a favor de eso».
Partidos del Nottingham Forest 2025-26: ¿Cuántos partidos le quedan a los Reds?
El Forest, que cayó derrotado en tercera ronda ante el Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac, no disputará la FA Cup este fin de semana. Tiene hasta el 19 de febrero, cuando se enfrentará al Fenerbahçe en la ida de la eliminatoria de la fase final de la Europa League, para nombrar a un nuevo entrenador.
Los Reds se vincularon con el exentrenador del Manchester City y de la selección italiana, Roberto Mancini, cuando rompieron relaciones con Postecoglou. El entrenador del Fulham, Marco Silva, otro de los que conoce bien a Marinakis, también ha sido fuertemente vinculado con el Forest. Quienquiera que sea el nuevo entrenador heredará una plantilla que se encuentra a solo tres puntos de la zona de descenso de la Premier League, con 12 partidos por disputar.
