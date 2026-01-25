Getty
¿Se va Pep? Nueva actualización sobre el futuro de Guardiola en el Manchester City rumbo al verano de 2026
Contrato de Guardiola: Acuerdo previsto hasta 2027
Tras conquistar España y Alemania, y celebrar en el camino el éxito en la Liga de Campeones, Guardiola llegó a Inglaterra en 2016. En el verano próximo cumplirá una década al frente del Manchester City, el club de la mitad azul de la ciudad.
Tiene contrato hasta 2027, aunque en los últimos meses han surgido especulaciones sobre una posible salida anticipada. La temporada 2025-26 ha vuelto a poner a prueba al City, especialmente después de quedarse sin títulos importantes la campaña pasada.
Aun así, el equipo sigue en la pelea por los trofeos de la Premier League, la Champions League, la Carabao Cup y la FA Cup, por lo que no se descarta que el ya brillante palmarés de Guardiola continúe creciendo en los próximos meses.
¿Se marchará Guardiola en el verano de 2026?
Queda por ver qué deparará el verano, ya que el técnico de 55 años —exigente consigo mismo y con quienes lo rodean— estaría valorando sus opciones. Algunos reportes señalan que el City ya trabaja en planes de contingencia, entre los que aparece el nombre de Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea y antiguo colaborador de Guardiola.
Un éxito tangible en 2026 podría reavivar la motivación de Guardiola y convencerlo de continuar al menos una temporada más al frente del City. Tras conquistar 18 trofeos con el club, tendría margen suficiente para decidir su futuro en sus propios términos.
Según una actualización del Manchester Evening News, “el futuro de Guardiola no dependerá de los resultados, salvo que se produzca una implosión espectacular. Tiene un crédito enorme y podrá marcharse cuando así lo decida. Conviene recordar que, pese a lo complicado que ha sido enero para el City, el equipo sigue con vida en las cuatro competiciones, algo que no podía decirse el invierno pasado”.
El medio añade: “Algunos comentaristas llegaron a situar la salida de Guardiola esta misma semana, con Maresca como sustituto antes del partido ante los Wolves, lo que demuestra el ruido que rodea al futuro del entrenador y lo poco que se sabe realmente. Existe la creencia extendida de que podría marcharse este verano, aunque cabe preguntarse si parte de esos rumores responden más a deseos ajenos que a certezas. Guardiola nunca ha roto un contrato en su carrera y su vínculo actual se extiende hasta 2027”.
Predicción sobre Guardiola: exfigura del City sugiere su continuidad la próxima temporada
GOAL habló recientemente con el exdefensor del City, Bacary Sagna, y le preguntó si espera que Guardiola continúe al mando en la temporada 2026-27. El francés se mostró confiado, incluso teniendo en cuenta las recientes dificultades para conseguir resultados:
“Creo que seguirá. Es normal que ahora critiquemos al City por no jugar como acostumbra esta temporada, pero ellos mismos elevaron el listón durante cinco años de éxitos, ganándolo todo. Por eso resulta extraño escuchar que el City pierde; piensas: ‘no puede ser’”.
Sagna añadió: “Algunos jugadores se marcharon y Pep necesita reconstruir el equipo. También hubo cambios en la directiva, así que estamos ante un nuevo City. Aun así, es un equipo que marcha segundo en la liga. La calidad de la plantilla es muy alta y no es un grupo que se rinda. Guardiola presionará a sus jugadores y les hará creer que pueden remontar. No se darán por vencidos y perseguirán al Arsenal hasta el final de la temporada. Yo no descartaría al City”.
Tras el gasto de enero, el Manchester City compite en varios frentes
Guardiola busca recortar distancias con Mikel Arteta, otro de sus exasistentes, en una vibrante carrera por el título de la Premier League. El City sigue plenamente involucrado en la lucha y volvió a invertir durante el mercado de fichajes de enero, reforzando la profundidad de su plantilla para mantenerse competitivo y aspirar a trofeos en múltiples frentes.
