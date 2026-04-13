¿Se romperá la maldición? Un desafío inusual para Flick ante el Atlético de Madrid

El Barcelona de Hans Flick sabe remontar cuando va perdiendo en los partidos clave.

Desde la llegada del técnico alemán, dar la vuelta al marcador se ha convertido en una seña de identidad del conjunto catalán.

Es habitual que los azulgranas remonten y ganen pese a empezar perdiendo.

Según la web oficial del Barcelona, lo ha logrado 10 veces esta temporada, la última en Liga, en el Metropolitano. Ahora, sin embargo, se enfrenta a una prueba poco habitual.

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