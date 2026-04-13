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¿Se romperá la maldición? Un desafío inusual para Flick ante el Atlético de Madrid

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¿Qué le falta al entrenador alemán en el Barcelona?

El Barcelona de Hans Flick sabe remontar cuando va perdiendo en los partidos clave. 

Desde la llegada del técnico alemán, dar la vuelta al marcador se ha convertido en una seña de identidad del conjunto catalán. 

Es habitual que los azulgranas remonten y ganen pese a empezar perdiendo.

Según la web oficial del Barcelona, lo ha logrado 10 veces esta temporada, la última en Liga, en el Metropolitano. Ahora, sin embargo, se enfrenta a una prueba poco habitual.

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  • La única remontada que Flick no logró con el Barcelona

    Bajo Flick, el Barcelona aún no ha remontado una eliminatoria tras perder la ida. 

    Mañana, en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, visitará el estadio Riyadh Air - Wanda Metropolitano con la oportunidad de lograrlo ante el Atlético de Madrid.

    Tras perder 0-2 en el Camp Nou, el Barça tiene un gran reto y la ocasión de mostrar su fuerza ante la adversidad.

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  • ¿Qué pasó en la semifinal de la Copa del Rey?

    Desde la llegada de Flick, el Barcelona ha jugado eliminatorias a doble partido en la Liga de Campeones y la Copa del Rey, incluida esta. 

    Solo perdió la ida contra el Atlético en las semifinales de esta Copa del Rey. 

    Tras perder 4-0 en la ida, estuvo a punto de remontar, pero le faltó un gol (3-0).

    Esta temporada, también empató la ida de octavos de la Champions contra el Newcastle antes de sellar el pase en la vuelta.

  • Una muestra más de la fuerza del Barcelona

    La temporada pasada el Barcelona venció al Benfica en la ida de octavos, goleó al Dortmund en cuartos y empató 3-3 con el Inter en semifinales.

    En la Copa del Rey de la misma temporada, frente al mismo Atlético de Simeone, la ida acabó 4-4. 

    El tanto de Ferran Torres en el Metropolitano le dio al Barça el pase a la final por la mínima. 

    Ahora, los culés necesitan marcar al menos un gol más para avanzar, objetivo factible si se considera que sus duelos recientes con el Atlético suelen ser abiertos pese a la vocación defensiva de los rojiblancos.

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