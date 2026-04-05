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Se rinde a su corazón... Un problema de salud obliga a Óscar a retirarse

Oscar
Brasil

Separación forzosa del club de la infancia

Oscar, exjugador de la selección brasileña y del São Paulo, ha anunciado su retirada del fútbol a los 34 años debido a problemas de salud crónicos.

Oscar jugó cinco temporadas con el Chelsea, donde se proclamó campeón de la Premier League y de la Europa League, antes de fichar por el Shanghái chino en 2017, donde ganó tres títulos de la Superliga china.

El São Paulo confirmó la retirada de Oscar y publicó un comunicado oficial al respecto, en el que señaló que el jugador sufre un problema de salud desde el pasado mes de noviembre, cuando disputó su último partido.

  • Problemas cardíacos crónicos

    Óscar se vio obligado a retirarse tras sufrir problemas cardíacos crónicos.

    El jugador estuvo ingresado en el hospital durante cinco días el pasado mes de noviembre, tras sufrir complicaciones durante un chequeo rutinario, antes de que las pruebas confirmaran que padecía «síncope vasovagal», una afección que provoca una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede provocar la pérdida del conocimiento.

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    • Anuncios

  • Palabras de despedida

    Aunque su contrato con el São Paulo se extendía hasta finales de 2027, ambas partes acordaron rescindirlo de mutuo acuerdo.

    Oscar expresó su decepción a través de sus redes sociales, afirmando que le hubiera gustado aportar más al club de su infancia y subrayando que aún tiene la capacidad y la edad para seguir, pero que las circunstancias de salud le han obligado a tomar la decisión de retirarse.

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    Oscar subrayó que seguirá apoyando al São Paulo como aficionado, señalando que su trayectoria futbolística, que comenzó en el mismo club, le llevó a recorrer todo el mundo, antes de terminar donde empezó.

    A nivel internacional, Oscar disputó 48 partidos con la selección de Brasil, se proclamó campeón de la Copa de las Confederaciones de 2013 y participó en el Mundial de 2014, en el que la «Seleção» terminó en cuarta posición.