Se revelan los planes de futuro de Enzo Fernández en Chelsea en medio del interés de transferencia de Real Madrid y PSG
Rosenior quiere que Enzo se quede
A principios de este mes, surgieron informes de que el centrocampista del Chelsea, Fernandez, estaba 'considerando su futuro' en el club tras la partida del entrenador Enzo Maresca. El jugador de 25 años ha sido vinculado con Madrid y PSG, pero el nuevo entrenador Rosenior está decidido a retener al internacional argentino.
La semana pasada, el exentrenador del Hull City, Rosenior, comentó sobre la especulación en torno a Fernandez: "No significa nada para mí. Cuando eres un jugador de clase mundial, siempre va a haber especulación que no puedes controlar. Es un jugador del Chelsea. Es muy importante para mí. Creo que vamos a tener una relación realmente buena, esperemos que ganadora a corto y largo plazo."
Enzo quiere un nuevo contrato con el Chelsea
En 2025, Fernandez anotó 11 goles y sumó ocho asistencias. El ex estrella del Benfica también se destacó entre sus compañeros del Chelsea por la cantidad de oportunidades creadas y pases exitosos, destacando su importancia en el ataque del equipo. Ahora, BBC Sport afirma que Fernandez está entre un grupo de jugadores del Chelsea que desea un contrato nuevo y mejorado. Actualmente está representado por una nueva agencia de fútbol que incluye al ex jugador del PSG y de Argentina Javier Pastore, junto con el agente establecido Matias Toranzo, y han 'hecho saber rápidamente sus intenciones al club' sobre un nuevo contrato. Se dice que Fernandez admira a los gigantes españoles Madrid pero le preocupa menos unirse al PSG. Chelsea permanece 'relajado' respecto a cualquier negociación de contrato y no tiene 'ninguna intención' de vender al argentino.
¿Enzo feliz en el Chelsea?
A mitad de semana, el Chelsea aseguró un puesto entre los ocho primeros en la fase de liga de la Liga de Campeones de esta temporada con una emocionante victoria por 3-2 en Nápoles. Los Blues se convirtieron en el primer equipo en derrotar al equipo de Antonio Conte en casa desde que el Lazio lo hiciera con una victoria por 1-0 en diciembre de 2024. Fernandez, quien cree que el equipo del oeste de Londres está en ascenso, anotó de penal en la victoria del Chelsea y se mostró muy contento después del partido.
Dijo: "Fue un gran partido y merecimos ganar. Quiero agradecer a mis compañeros por la victoria de hoy y por su enorme esfuerzo en lo que es un estadio muy difícil para venir. Hacía mucho tiempo que el Napoli no perdía aquí y estoy muy, muy feliz con la victoria y con la clasificación. Como he dicho, creo que vamos de fuerza en fuerza. Ahora estamos en los últimos 16 y ahora podemos esperar el sorteo. Tenemos un muy buen equipo con buenos jugadores, un gran equipo, así que avanzaremos paso a paso pero con mucha confianza. Obviamente, confiamos en nuestras habilidades, somos un gran equipo y vamos a seguir avanzando."
¿Qué sigue para el Chelsea?
Chelsea, que se encuentra en quinto lugar en la Premier League, jugará su próximo partido de la Premier League el sábado por la noche, cuando reciban a un revitalizado West Ham en Stamford Bridge. Si los resultados les favorecen, los Blues podrían subir al cuarto lugar en la tabla, pero si los Hammers ganan, podrían reducir la diferencia con el Nottingham Forest, que está en el puesto 17, a solo dos puntos. Aún hay muchos caminos por recorrer para el Chelsea mientras buscan un final fuerte de temporada. Si Fernández se unirá o no a ellos en ese viaje a largo plazo, está por verse.
