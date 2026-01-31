Se revelan los planes de futuro de Enzo Fernández en Chelsea en medio del interés de transferencia de Real Madrid y PSG

A mitad de semana, el Chelsea aseguró un puesto entre los ocho primeros en la fase de liga de la Liga de Campeones de esta temporada con una emocionante victoria por 3-2 en Nápoles. Los Blues se convirtieron en el primer equipo en derrotar al equipo de Antonio Conte en casa desde que el Lazio lo hiciera con una victoria por 1-0 en diciembre de 2024. Fernandez, quien cree que el equipo del oeste de Londres está en ascenso, anotó de penal en la victoria del Chelsea y se mostró muy contento después del partido.

Dijo: "Fue un gran partido y merecimos ganar. Quiero agradecer a mis compañeros por la victoria de hoy y por su enorme esfuerzo en lo que es un estadio muy difícil para venir. Hacía mucho tiempo que el Napoli no perdía aquí y estoy muy, muy feliz con la victoria y con la clasificación. Como he dicho, creo que vamos de fuerza en fuerza. Ahora estamos en los últimos 16 y ahora podemos esperar el sorteo. Tenemos un muy buen equipo con buenos jugadores, un gran equipo, así que avanzaremos paso a paso pero con mucha confianza. Obviamente, confiamos en nuestras habilidades, somos un gran equipo y vamos a seguir avanzando."