Se revela la postura del Newcastle sobre Sandro Tonali en medio de rumores sobre un traspaso de 100 millones de libras al Manchester United este verano.

Mientras el Newcastle se mantiene desafiante, sus rivales parecen estar posicionándose para una posible batalla este verano. Según se informa, el Manchester United ha incluido a Tonali en una «larga lista» de posibles sustitutos del veterano Casemiro. Por su parte, se dice que el Chelsea ha recibido «ánimos» con respecto a un posible fichaje del internacional italiano. Para el club londinense, Tonali es considerado una alternativa de gran calidad a otros objetivos, como la sensación del AZ Kees Smit, que casualmente también está en el punto de mira del Newcastle.

Los Magpies son muy conscientes del «factor Isak» que se cierne sobre estas negociaciones. La incapacidad del club para convencer al delantero estrella Isak de que se quedara el verano pasado fue un duro golpe que dejó a la directiva en una posición desfavorable en cuanto a la retención de la plantilla. Hay una determinación dentro del club para garantizar que Tonali no siga un camino similar. La aparición de estos rumores sobre su traspaso, que comenzaron con una afirmación el último día del mercado de fichajes de que había sido ofrecido al Arsenal —una afirmación descrita por los miembros del club como «totalmente infundada»—, sugiere que los clubes rivales creen que el Newcastle podría verse obligado a vender para cumplir con la normativa financiera.

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!