Se revela la postura del Newcastle sobre Sandro Tonali en medio de rumores sobre un traspaso de 100 millones de libras al Manchester United este verano.
La postura firme de Newcastle de «no está en venta»
El Newcastle ha tomado medidas decisivas para acabar con las crecientes especulaciones sobre el futuro de su mediocampista estrella. A pesar de la avalancha de rumores sobre un posible traspaso que apuntan a que el italiano podría abandonar el club este verano, la directiva ha rechazado rotundamente la idea de que se trate de un «club vendedor» vulnerable a las maniobras agresivas de sus rivales de la Premier League. Los rumores que sugieren que los Magpies han puesto un precio de 100 millones de libras al jugador han sido desmentidos como inexactos, según informa INews, y las figuras más importantes de St James' Park mantienen, tanto en público como en privado, que simplemente no está en venta.
El club está atravesando una difícil temporada de transición, pero se mantiene firme en su compromiso con el jugador de 25 años. La jerarquía del Newcastle considera a Tonali como una pieza fundamental de su visión a largo plazo y no está dispuesta a considerar ofertas, independientemente de las cifras que se ofrezcan. Esta postura inflexible se considera una prueba crucial para la autoridad del club, especialmente ahora que busca superar los recientes errores en el mercado de fichajes y consolidarse como una fuerza constante en la cima del fútbol inglés.
El Manchester United y el Chelsea en alerta máxima
Mientras el Newcastle se mantiene desafiante, sus rivales parecen estar posicionándose para una posible batalla este verano. Según se informa, el Manchester United ha incluido a Tonali en una «larga lista» de posibles sustitutos del veterano Casemiro. Por su parte, se dice que el Chelsea ha recibido «ánimos» con respecto a un posible fichaje del internacional italiano. Para el club londinense, Tonali es considerado una alternativa de gran calidad a otros objetivos, como la sensación del AZ Kees Smit, que casualmente también está en el punto de mira del Newcastle.
Los Magpies son muy conscientes del «factor Isak» que se cierne sobre estas negociaciones. La incapacidad del club para convencer al delantero estrella Isak de que se quedara el verano pasado fue un duro golpe que dejó a la directiva en una posición desfavorable en cuanto a la retención de la plantilla. Hay una determinación dentro del club para garantizar que Tonali no siga un camino similar. La aparición de estos rumores sobre su traspaso, que comenzaron con una afirmación el último día del mercado de fichajes de que había sido ofrecido al Arsenal —una afirmación descrita por los miembros del club como «totalmente infundada»—, sugiere que los clubes rivales creen que el Newcastle podría verse obligado a vender para cumplir con la normativa financiera.
La lealtad de Tonali hacia los Magpies
Uno de los factores más importantes a favor del Newcastle es la postura del propio jugador. Según se informa, Tonali ha tranquilizado recientemente al club en cuanto a su concentración, felicidad e intenciones futuras. Gran parte de esta lealtad se debe al apoyo incondicional que recibió del club y de la afición durante los diez meses que duró su sanción por apuestas ilegales. Se entiende que Tonali está profundamente agradecido por cómo le apoyó el club durante el periodo más difícil de su carrera, a pesar de que algunos de los directivos que le apoyaron inicialmente han cambiado desde entonces.
Además, el Newcastle está bien protegido por la situación contractual. El centrocampista está vinculado a un contrato a largo plazo que se amplió durante su suspensión, lo que da al club un control total sobre su futuro. Incluso si la postura personal de Tonali cambiara, los Magpies no tienen ninguna presión inmediata para vender a un jugador que se considera esencial para su identidad táctica. Por ahora, Tonali parece contento con seguir siendo el corazón del centro del campo del Newcastle, que busca recuperar la forma que le llevó a la Liga de Campeones.
Protegiendo el proyecto Newcastle
La lucha por retener a Tonali forma parte de un esfuerzo más amplio por preservar el proyecto del Newcastle en 2026. No solo el futuro del italiano está en el punto de mira; el club también se enfrenta al estancamiento de las negociaciones contractuales con Tino Livramento y al interés continuado de los grandes clubes europeos por Anthony Gordon. Para que el Newcastle sea tomado en serio como un proyecto capaz de competir por los grandes títulos, consideran que es absolutamente fundamental retener a sus mejores talentos.
A la incertidumbre se suma la precaria situación del entrenador Eddie Howe. Tras la decepcionante derrota ante el Brentford, Howe admitió que «abandonaría» el club si ya no se sentía el hombre adecuado para liderarlo. Los propietarios están respaldando a Howe, pero el ambiente en Tyneside sigue siendo tenso. En este contexto de dudas sobre la dirección técnica y la transición de la plantilla, mantener a un jugador del calibre de Tonali se considera vital tanto para los jugadores como para los aficionados, ahora que se acerca una ventana de fichajes crucial en verano.
