Según The Independent, el Tottenham Hotspur quiere renovar el contrato del croata de 19 años y volver a cederlo.
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¿Se quedará? El HSV tiene nuevas esperanzas con Luka Vuskovic
El contrato del defensa central con el equipo londinense vence el 30 de junio de 2030, pero se espera que la renovación incluya un notable aumento salarial para vincular a Vuskovic a los Spurs a largo plazo y evitar su salida.
Si se produjera otra cesión, el HSV volvería a ser candidato, pues ambas partes ya mostraron interés en seguir trabajando juntos.
El defensa de 19 años ha manifestado su deseo de jugar en el HSV junto a su hermano Mario, ausente la temporada pasada por sanción por dopaje.
Vuskovic es titular indiscutible en el HSV.
La temporada pasada, Vuskovic fue una de las grandes sorpresas de la Bundesliga. En el Hamburgo, bajo las órdenes del entrenador Merlin Polzin, fue titular indiscutible y disputó 30 partidos oficiales en todas las competiciones (seis goles y una asistencia).
Su rendimiento ha llamado la atención de varios grandes clubes. Se rumorea que el FC Bayern de Múnich sigue de cerca al central de 19 años.
También figura el FC Barcelona, con el que ya habría mantenido primeras conversaciones.