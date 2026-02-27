¿Se quedará Dusan Vlahovic? El director general de la Juventus, Giorgio Chiellini, insinúa una nueva oferta de contrato para el delantero a pesar del largo enfrentamiento

En declaraciones a los medios de comunicación tras una agotadora batalla de 120 minutos, Chiellini se apresuró a desmentir cualquier rumor sobre la situación del entrenador antes de pasar a hablar de los contratos de los jugadores. Dejó claro que el club tiene la intención de mantener su actual dirección y recompensar a aquellos que han demostrado su compromiso.

«Estamos en un proceso de crecimiento y salimos de este partido más fuertes», declaró Chiellini, según informó Corriere dello Sport. «Solo hemos fallado en un partido y medio —el de Como y la segunda parte en Estambul— con Spalletti. Su futuro nunca ha estado en duda, es una prioridad, pero estábamos estudiando las renovaciones y ahora tendremos unas semanas libres, por lo que dispondremos de más tiempo para sentarnos, compartir los planes de futuro y formalizarlos».

La conversación derivó inevitablemente hacia Vlahovic, que se espera que vuelva a entrenar con el equipo la semana que viene. Las palabras de Chiellini ofrecieron un importante «rayo de esperanza» a los aficionados que esperan que el exjugador de la Fiorentina se quede en el club. Esta muestra pública de apoyo marca un cambio en la narrativa, lo que sugiere que el anterior estancamiento sobre los salarios podría resolverse finalmente mediante nuevas negociaciones.

«Hay un gran respeto, su amor por la Juve es evidente», añadió el director de la Juventus. «Dusan será un valor añadido para la recta final, encontraremos el momento y la forma de entender cuál podría ser nuestro futuro juntos».