¡Se queda! El Real Madrid se queda sin él, ya que Dayot Upamecano pone fin a los rumores sobre su salida al firmar una prolongación de contrato a largo plazo con el Bayern de Múnich

La noticia pone fin a meses de tensión en Múnich, donde la directiva del club había estado trabajando sin descanso para evitar que uno de sus pilares defensivos entrara en el último año de su contrato. Con el Real Madrid y el París Saint-Germain supuestamente al acecho a medida que su contrato se acerca a su vencimiento en verano, el Bayern ha logrado sortear el «ojo de la aguja» para mantener la estabilidad defensiva. Upamecano, que llegó procedente del RB Leipzig en 2021, ya ha acumulado tres títulos de la Bundesliga durante su estancia en Baviera.

Para el Madrid, la renovación supone un importante revés en su estrategia de fichajes. Florentino Pérez había identificado a Upamecano como el candidato ideal para reforzar una zaga que ha sufrido numerosas lesiones recientemente. Dado que su contrato estaba a punto de expirar, los blancos esperaban hacerse con sus servicios sin tener que pagar una indemnización por traspaso, al igual que hicieron con Antonio Rüdiger y Kylian Mbappé.

Ahora que Upamecano ya no está en el mercado, se espera que los españoles intensifiquen su interés por Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. El internacional alemán se ha convertido en la nueva prioridad del Santiago Bernabéu, aunque es probable que su precio supere los 50 millones de euros. La desgracia del Madrid es la ganancia del Bayern, que conserva a un jugador que se ha convertido en «indispensable» bajo la dirección de Vincent Kompany.