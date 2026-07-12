«Se lo imagina perfectamente» volver a su tierra natal: ¿una salida inesperada del BVB?

Varios clubes de la Serie A siguen de cerca al joven y analizan ficharlo para la próxima temporada. Reggiani se ve volviendo a Italia. En 2024 pasó de la cantera del US Sassuolo al Dortmund, con el que ganó el Campeonato alemán juvenil B.

Aunque firmó su primer contrato profesional hace unos meses, su continuidad no está garantizada: ante una oferta atractiva, el director deportivo del BVB, Ole Book (40), y su equipo lo valorarían.

En junio, Tuttosport indicó que el Inter de Milán, campeón del Scudetto, lo considera para reforzar su defensa.