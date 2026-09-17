La ausencia del nombre del portugués Cristiano Ronaldo en los últimos movimientos relacionados con la posible adquisición del club saudí Al Nassr generó interrogantes sobre la postura de la estrella del equipo respecto a la idea con la que se vinculó su nombre durante el periodo pasado, especialmente con la aparición de nuevos movimientos de inversión que incluyen a varias entidades saudíes y estadounidenses.
Fuentes portuguesas ya habían hablado de la entrada de Ronaldo en una colaboración conjunta que incluía a varios inversores y entidades, con el objetivo de adquirir el Al Nassr durante el próximo periodo, en un paso que le habría otorgado al capitán del equipo un papel que trascendería su presencia dentro del terreno de juego hasta participar en el futuro de inversión del club.