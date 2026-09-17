El diario "Arriyadiyah" reveló en un nuevo informe una serie de movimientos liderados por un consorcio que incluye un fondo de inversión local e inversores potenciales, entre ellos la compañía estadounidense "RedBird", junto a medios saudíes y el empresario Ibrahim Al Muhaidib, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con el Fondo de Inversión Pública "PIF" para adquirir una participación en la sociedad del club Al Nassr.

Según el informe, las negociaciones entre el consorcio inversor y los inversores saudíes, por un lado, y el Fondo de Inversión Pública, por otro, han registrado actividad durante las últimas semanas, con el propósito de llegar a poseer una participación en la sociedad del club antes del final de la temporada en curso.

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Al mismo tiempo, el informe no incluyó ninguna referencia a Cristiano Ronaldo dentro del consorcio que se mueve actualmente para adquirir una participación en Al Nassr, lo que abre la puerta a las interrogantes sobre el futuro de la idea que anteriormente había vinculado el nombre del capitán del equipo con ella.

La ausencia del nombre de Ronaldo en los movimientos actuales no significa necesariamente su retirada de cualquier proyecto de inversión potencial, especialmente porque hasta ahora no existe información oficial que confirme su renuncia a la idea o su salida definitiva de ella, pero los últimos acontecimientos han devuelto el asunto al terreno de las preguntas.