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GOAL
Traducido por

¿Se ha echado atrás Cristiano Ronaldo en la idea de adquirir el Al-Nassr?

C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

La estrella portuguesa podría encaminarse hacia un proyecto diferente

La ausencia del nombre del portugués Cristiano Ronaldo en los últimos movimientos relacionados con la posible adquisición del club saudí Al Nassr generó interrogantes sobre la postura de la estrella del equipo respecto a la idea con la que se vinculó su nombre durante el periodo pasado, especialmente con la aparición de nuevos movimientos de inversión que incluyen a varias entidades saudíes y estadounidenses.

Fuentes portuguesas ya habían hablado de la entrada de Ronaldo en una colaboración conjunta que incluía a varios inversores y entidades, con el objetivo de adquirir el Al Nassr durante el próximo periodo, en un paso que le habría otorgado al capitán del equipo un papel que trascendería su presencia dentro del terreno de juego hasta participar en el futuro de inversión del club.

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  • imago-sport-1083370014.jpgSebastian Frej

    Nueva alianza: Ronaldo, fuera de escena

    El diario "Arriyadiyah" reveló en un nuevo informe una serie de movimientos liderados por un consorcio que incluye un fondo de inversión local e inversores potenciales, entre ellos la compañía estadounidense "RedBird", junto a medios saudíes y el empresario Ibrahim Al Muhaidib, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con el Fondo de Inversión Pública "PIF" para adquirir una participación en la sociedad del club Al Nassr.

    Según el informe, las negociaciones entre el consorcio inversor y los inversores saudíes, por un lado, y el Fondo de Inversión Pública, por otro, han registrado actividad durante las últimas semanas, con el propósito de llegar a poseer una participación en la sociedad del club antes del final de la temporada en curso.

    Lea también: Vídeo: Bono acapara las miradas en Arabia Saudí al estilo del Mundial
    Al mismo tiempo, el informe no incluyó ninguna referencia a Cristiano Ronaldo dentro del consorcio que se mueve actualmente para adquirir una participación en Al Nassr, lo que abre la puerta a las interrogantes sobre el futuro de la idea que anteriormente había vinculado el nombre del capitán del equipo con ella.

    La ausencia del nombre de Ronaldo en los movimientos actuales no significa necesariamente su retirada de cualquier proyecto de inversión potencial, especialmente porque hasta ahora no existe información oficial que confirme su renuncia a la idea o su salida definitiva de ella, pero los últimos acontecimientos han devuelto el asunto al terreno de las preguntas.

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    ¿Han cambiado los cálculos de Cristiano Ronaldo?

    Los interrogantes aumentan ante la existencia de informes que apuntan a que Cristiano Ronaldo se ha mostrado menos receptivo a la idea de involucrarse en un proyecto de inversión dentro del Al Nassr, en medio de algunos asuntos y problemas internos que atraviesa el club durante el período actual, aunque su postura definitiva aún no se ha anunciado de forma oficial.

    La compañía estadounidense «RedBird», presidida por Gerry Cardinale, es propietaria en su totalidad de los clubes Milan, de Italia, y Toulouse, de Francia, además de poseer una participación superior al 10% en el club inglés Liverpool, lo que otorga al grupo planteado una gran experiencia en el ámbito de la inversión deportiva y la gestión de clubes.

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    Y mientras las miradas se dirigen hacia las negociaciones en curso sobre el futuro de la propiedad del Al Nassr, la postura de Cristiano Ronaldo sigue siendo el eslabón poco claro del panorama hasta ahora, sobre todo porque su ausencia del grupo que reveló «Al Riyadía» plantea una pregunta importante sobre si sus cálculos respecto a la adquisición del Al Nassr han cambiado.

    La ausencia del nombre de Cristiano Ronaldo en los movimientos actuales podría ser simplemente un desarrollo temporal en el curso de las negociaciones, o un indicio de que el proyecto de adquisición que anteriormente estuvo vinculado a su nombre ha entrado en una nueva fase con partes diferentes, algo que revelarán los acontecimientos y las negociaciones venideras.

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