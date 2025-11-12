"Se exageró" - Luis Rubiales culpa a una caza de brujas política por la condena por agresión sexual tras el beso a Jenni Hermoso después de la final del Mundial

Rubiales ha roto su largo silencio desde que fue declarado culpable de agresión sexual por besar a la internacional española Hermoso después de la final de la Copa Mundial Femenina de 2023 contra Inglaterra, describiendo el escándalo como “distorsionado” y “motivado políticamente.” Rubiales, quien se vio obligado a dimitir como presidente de la RFEF en septiembre de 2023, apareció en El Chiringuito para promocionar su nuevo libro Matar a Rubiales y discutir su apelación contra la multa de 10,800 euros y la orden de alejamiento de un año emitida por el Tribunal Superior de España.

El exfuncionario fue declarado culpable en febrero de 2025 de agresión sexual por besar a Hermoso sin consentimiento durante la ceremonia de medallas en Sídney. Fue absuelto de coacción, que se refería a las acusaciones de que presionó a la jugadora para apoyar públicamente su versión de los hechos.

Rubiales ha negado consistentemente haber actuado mal y confirmó que ha presentado una apelación. “Sí, he apelado la sentencia. Cuando hay una sentencia, todos tenemos la obligación de acatarla,” dijo. “Creemos que esto no es agresión sexual, y tenemos el derecho de apelar. Hubo una modificación tremenda y desproporcionada. Se le llamó ‘beso no consensuado.’ Tiene que llegar al Tribunal Supremo. Tiene que haber intención sexual en el beso. Tenemos nuestros argumentos para decir que hubo un acto indebido, pero no un delito.”