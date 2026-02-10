Se espera que José Mourinho reciba una oferta para entrenar a la selección de Portugal tras el Mundial de 2026.

Mourinho expresó su deseo de pasar a la gestión internacional en enero del año pasado, cuando aún estaba al frente del Fenerbahçe en Turquía. «Quiero disputar una Eurocopa o un Mundial y unir a un país en torno a un equipo, como ya he hecho muchas veces con los clubes», declaró en una entrevista con Corriere Dello Sport. «Quiero hacerlo por el fútbol y por lo que este deporte representa. Será increíble».

En agosto, al referirse a los rumores que lo vinculaban con Brasil, aclaró que primero tenía la mirada puesta en el puesto de seleccionador de Portugal, y declaró a Sporty Net: «Mi destino, en lo que respecta a las selecciones internacionales, es disputar un Mundial con la selección portuguesa. Nunca me he planteado entrenar a la selección brasileña. Mi primera experiencia tiene que ser con Portugal, y luego la gente tiene que entender que soy un profesional y que puedo entrenar a otros equipos, pero siempre equipos con los que tengo algo que me conecta. Brasil, obviamente, por la relación histórica entre nuestros países, Inglaterra porque es mi hogar, Italia, donde trabajé durante varios años, pero mi primera experiencia con la selección nacional tiene que ser mía».