Se confirma oficialmente un cambio importante en las reglas del campeonato, lo que impulsará las esperanzas del Wrexham de ascender a la Premier League si fracasa su intento de ascenso en la temporada 2025-26

El director ejecutivo de la EFL, Trevor Birch, cree que el ajuste solo aumentará el dramatismo de la que ya se considera una de las ligas más impredecibles del fútbol mundial. Al hablar sobre la decisión, Birch dijo: «Desde su introducción en 1986-87, las eliminatorias se han convertido en uno de los momentos más destacados del calendario futbolístico nacional, capturando el dramatismo, el suspense y el peligro que hacen que la EFL sea tan especial. Tras varios meses de debate con los clubes y otras partes interesadas, estamos seguros de que este cambio reforzará aún más la Championship como competición y dará a más clubes y a sus aficionados una oportunidad real de lograr el ascenso».

La propuesta recibió la mayoría necesaria de los equipos de la Championship y de los miembros de la EFL en general tras una amplia consulta. La Junta de la Asociación de Fútbol también ha formalizado la solicitud, allanando el camino para que la temporada 2026-27 sea la primera en estrenar el nuevo formato.