¿Se arrepentirá Nico Williams de rechazar al Barcelona? El resurgimiento de Marcus Rashford resalta cómo la estrella del Athletic Club se habría convertido en pieza clave de los Blaugrana

Barca intentó fichar a Williams por primera vez el año pasado, y se puede entender por qué. El club podría haber estado una vez más luchando por adherirse a las regulaciones financieras de La Liga, pero la cláusula de rescisión en el contrato del extremo vasco era solo de 58 millones de euros (51 millones de libras/67 millones de dólares), lo que sentía como una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.

Williams acababa de jugar un papel clave en el triunfo de España en la Euro 2024 junto a su buen amigo Lamine Yamal, y la perspectiva de que ambos trabajasen juntos también a nivel de club no solo emocionaba a todos en Cataluña; también era una perspectiva tentadora para los aficionados al fútbol de todo el mundo. Sin embargo, Williams finalmente decidió quedarse en San Mamés al menos un año más, así que el Barcelona terminó fichando al mediocampista ofensivo español Dani Olmo.

“Nico es un jugador que, sí, nos interesó durante el verano", dijo el director deportivo del Barca, Deco, a Mundo Deportivo en noviembre del año pasado. "Intentamos traerlo, pero a partir de ahí, el jugador tomó una decisión, y la vida sigue adelante.

"Trajimos a Dani Olmo, que era nuestra prioridad porque no teníamos ese tipo de jugador en nuestra plantilla. La idea con Nico era añadir más competencia al frente, porque queríamos competencia de alto nivel, pero una vez que el jugador no muestra interés en venir, no hay más discusión." Y no la hubo, hasta el final de la temporada pasada.