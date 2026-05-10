Se acerca la despedida del Real Madrid: ¿un regreso sensacional de David Alaba?

Según estas informaciones, el Salzburgo quiere fichar al jugador de 33 años como líder y mentor de los jóvenes. Para Alaba, regresar a Austria tendría valor sentimental, pues se formó en el Austria de Viena antes de pasar al Bayern.

Aún tiene contrato con el Real Madrid, pero vence este verano y todo indica que se irá. Los problemas en la pantorrilla le han limitado esta temporada y, aun sin lesiones, no era titular indiscutible.