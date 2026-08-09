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Scouting Roshn: el Al-Hilal, unos «galácticos» ilusorios que necesitan refuerzos

FEATURES
Al Hilal
1ª División
K. Benzema
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Francia
Italia

El Zamalek ante una misión difícil

Sobre el papel, el Al-Hilal parece tener todo lo que necesita cualquier equipo que quiera competir por los títulos: nombres de talla mundial, estrellas con gran experiencia y una plantilla capaz de marcar la diferencia en cualquier partido. Pero el fútbol no se mide únicamente por el número de estrellas, sino por la armonía de los roles y la complementariedad de las posiciones.

Y aquí surge la paradoja en la plantilla del "Líder" antes de la nueva temporada. El Al-Hilal cuenta con nombres que podrían llevar a algunos a describirlo como los "Galácticos", pero al mismo tiempo sufre vacíos evidentes en algunas posiciones, además de otros asuntos que se han convertido en verdaderas crisis debido a la dificultad para desprenderse de ciertos jugadores o para cerrar los reemplazos adecuados.

Y entre las exigencias de Simone Inzaghi, el deseo de la directiva de reconfigurar la plantilla y la dificultad para dar salida a algunos contratos, el Al-Hilal se encuentra ante un mercado que no se limita a incorporar una nueva estrella, sino que pasa por reajustar una plantilla que necesita soluciones más que nombres nuevos.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    El extremo derecho: la pieza que falta

    La posición de extremo derecho parece ser uno de los asuntos más destacados que requieren una intervención urgente dentro del Al-Hilal, especialmente con la vinculación del brasileño Malcom a una posible salida durante el período actual.

    Malcom posee la calidad y la experiencia que le permiten ocupar la posición, pero la falta de claridad sobre su futuro coloca al Al-Hilal ante la posibilidad de perder una de las opciones importantes en el flanco derecho, en un momento en el que Inzaghi deseaba incorporar a un nuevo extremo extranjero capaz de marcar la diferencia.

    El problema es que la salida de Malcom sin fichar a un sustituto adecuado dejaría al equipo ante una clara escasez de opciones ofensivas, sobre todo porque la lucha por los títulos necesita de más de un jugador capaz de ocupar esa misma posición.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema, una crisis que Inzaghi no quiere

    El segundo asunto tiene que ver con el francés Karim Benzema, que no parece contar con la plena confianza de Inzaghi, según los últimos acontecimientos en torno a la lista y las necesidades técnicas del equipo.

    Lee también: ¿Cómo controla el mercado saudí el fichaje de Rodri y el Barcelona?

    Pero el problema es que el propio Benzema no quiere marcharse, lo que ha puesto al Al-Hilal ante un verdadero dilema; el entrenador tiene una idea diferente para la línea de ataque, mientras que el jugador se aferra a continuar con el equipo.

    La presencia de Benzema en la lista no es una crisis por el nombre del jugador ni por sus capacidades, sino porque su permanencia significa mantener a un futbolista extranjero en una posición en la que el Al-Hilal necesita redistribuir sus plazas, especialmente con la existencia de otra crisis más compleja, la de Darwin Núñez.

  • Núñez: un contrato convertido en una carga

    El fichaje de Darwin Núñez fue una de las apuestas más destacadas del Al-Hilal, pero la experiencia no salió como se esperaba, después de que el delantero uruguayo no lograra ofrecer el nivel acorde al valor de la operación y a las expectativas depositadas en él.

    Al poco tiempo, Núñez quedó fuera de los planes locales y pasó de ser un fichaje ofensivo esperado a convertirse en un asunto para el que la directiva busca una salida, sobre todo porque la permanencia del jugador ocupa una plaza de extranjero que podría haberse utilizado para reforzar otra posición.

    Sin embargo, el Al-Hilal no ha conseguido hasta ahora dar salida al contrato de Núñez de una forma que le permita reorganizar su plantilla, por lo que la crisis se mantiene y se complica cada vez más con el paso del tiempo.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El eje de la defensa: el peligro que no aparece en las fotos

    Si los nombres ofensivos son los que otorgan al Al-Hilal su imagen de "galácticos", la línea defensiva revela una faceta diferente de la plantilla.

    El Al-Hilal necesita un refuerzo claro en la posición de central, especialmente con las lesiones que golpearon a Kalidou Koulibaly y Hassan Tambakti, y la incertidumbre sobre su plena disponibilidad al inicio de la temporada.



    El problema aquí es que cualquier nueva lesión podría dejar a Inzaghi con opciones muy limitadas, sobre todo en una temporada en la que el Al-Hilal espera una fuerte competencia en más de un frente. Por ello, fichar a un nuevo central no parece un lujo, sino una necesidad para mantener el equilibrio defensivo.


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