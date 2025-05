¡Scott McTominay, el nuevo rey de Nápoles! Cómo el exmediocampista del Manchester United siguió los pasos de Diego Maradona para inspirar al Napoli al título de la Serie A

Parma Calcio 1913 vs SSC Nápoles

El escocés ha sorprendido al fútbol italiano desde su llegada del Old Trafford y fue un merecido ganador del premio MVP de la liga.

'The Special One' siempre decía que Scott McTominay era un "personaje especial". Jose Mourinho estaba tan enamorado del centrocampista polifacético, de hecho, que inventó un premio para darle a McTominay en la ceremonia de premios de fin de temporada del Manchester United en 2018. Fue una decisión tan improvisada que ni siquiera había un trofeo adecuado preparado para el escocés, ¡así que terminó siendo presentado con un candelabro!

Es una anécdota divertida, pero también resume bastante bien el tiempo de McTominay en Old Trafford, porque no todos apreciaban su habilidad tanto como Mourinho. De hecho, un gran número de seguidores recibió con agrado su venta al Napoli el verano pasado, ya que sentían que McTominay, con todo su impulso y determinación, simplemente no era lo suficientemente bueno para jugar en el centro del campo de un equipo con aspiraciones de ganar títulos.

Sin embargo, estaban completamente equivocados, ya que el Napoli acaba de ganar la Serie A - y McTominay ha sido nombrado el MVP de la liga por el papel estelar que ha desempeñado en su sorprendente éxito en el Scudetto.