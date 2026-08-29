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Gianluca Minchiotti

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Sassuolo, oficial: Sebastiano Esposito llega desde el Cagliari

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S. Esposito

Nuevo fichaje para el ataque del Sassuolo

El Sassuolo oficializa el fichaje de Sebastiano Esposito procedente del Cagliari. El delantero se marcha con la fórmula de cesión con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027.


  • Después de las pruebas médicas realizadas en las últimas horas y los últimos trámites contractuales, llega también el comunicado que pone definitivamente fin a la negociación: Sebastiano Esposito es oficialmente nuevo jugador del Sassuolo.




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