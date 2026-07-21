Fernando Santos, exseleccionador de la selección portuguesa, aseguró que la estrella Bernardo Silva representa "un fenómeno en todos los sentidos", elogiando el nuevo fichaje del Real Madrid y afirmando que el jugador posee unas cualidades excepcionales que lo convierten en uno de los mejores futbolistas del mundo.
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Santos: Bernardo se parece a Modric... y explotará junto a Mbappé y Vinicius
Su mejor momento
Santos elogió las cualidades personales y futbolísticas del jugador, afirmando en una entrevista con el diario español "As": "Como futbolista, todo el mundo ya lo conoce; posee una calidad enorme y ve el fútbol como muy pocos jugadores en el mundo. Su nivel como jugador es tan alto que resulta difícil decir que está al mismo nivel como persona, pero en su caso es la realidad. Es atento, educado, amable y estupendo, y sus labios siempre conservan una sonrisa. En el plano personal y humano, es uno de los mejores jugadores que he conocido en toda mi carrera, y el Real Madrid ha fichado a un fenómeno en todos los sentidos".
Y sobre los atributos que hacen de Silva un jugador diferencial en el campo, Santos explicó: "Su inteligencia es la razón principal, pues es un jugador muy fuerte en el plano técnico y excepcional en el aspecto táctico. Entiende bien el partido y sabe cómo leer cada situación del juego con una precisión extrema. Siempre sabe qué hacer con el balón y cómo posicionarse cuando no lo tiene. Lo he empleado como centrocampista, como creador de juego e incluso como extremo, y su rendimiento fue excelente en todas las posiciones".
Al preguntarle si Bernardo Silva sigue en la cima de su nivel con 31 años, el exseleccionador de Portugal respondió: "Según lo que he visto esta temporada con el Manchester City, digo que sí. Lo conozco perfectamente y estoy seguro de que aún le quedan años excelentes por delante. Continúa estando en la cima de su carrera y lo demostrará. Para mí, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, y creo que el Real Madrid acertó plenamente al ficharlo y aportará mucho al equipo".
El sistema del Real Madrid
Sobre cómo encajaría el jugador con el tridente formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, Santos declaró: "Los grandes jugadores saben adaptarse a cada situación y circunstancia del partido. Bernardo es excelente en este aspecto y no tendrá ningún problema para jugar en cualquier posición que se le pida. Estoy seguro de que Mourinho tiene en mente el papel que quiere asignarle, y Bernardo lo ejecutará de la mejor manera posible".
En cuanto a la fuerte competencia que se espera en la delantera del conjunto merengue, Santos insistió en la capacidad del jugador para imponerse y afirmó: "Está acostumbrado a la competencia y su calidad le hará hacerse un hueco en el once titular. Creo que está llamado a desempeñar un papel muy importante, y por eso precisamente lo pidió Mourinho. Quizás pueda jugar más pegado a la banda en el extremo derecho y, de vez en cuando, por el interior, pero dondequiera que lo coloquen rendirá de forma extraordinaria gracias a su inteligencia táctica y a su lectura del juego. Mourinho es un entrenador inteligente y muy competente en los conceptos estratégicos, y sacará de él lo mejor que tiene".
Sobre la posibilidad de que retroceda para jugar en una posición más atrasada, cerca del inicio de la construcción del ataque, Santos explicó: "Gracias a su comprensión del juego y a su gran calidad, puede hacerlo sin ningún problema. De hecho, vimos brevemente ante Uzbekistán cómo formó con Bruno Fernandes la pareja del pivote en el centro del campo. Junto a un centrocampista de perfil más posicional, puede organizar el juego del equipo a la perfección, pero, en mi opinión, se le saca más provecho cuanto más cerca está de la portería rival".
Y sobre el grado de compromiso del jugador con las tareas defensivas, Santos aseguró: "Lo demostró durante su etapa en el Manchester City. Puede parecer débil desde el punto de vista físico, pero en el campo desprende una energía enorme y siempre pone sus cualidades al servicio del equipo. Nunca escatima una carrera, y a menudo intercepta los pases del rival gracias a la facilidad con la que se coloca en el campo y a su capacidad para anticiparse al juego de los adversarios".
Sosia de Modric
Al comparar a Silva con la estrella croata Luka Modric, Santos dijo: "No me gusta mucho comparar jugadores, porque cada uno tiene sus propias características, pero es evidente que hay una similitud entre ambos en su forma de jugar. Diría que los dos rasgos principales que comparten son una enorme calidad técnica y un compromiso total con el equipo".
Santos también abordó la presión que se espera de la afición en el estadio Santiago Bernabéu tras dos temporadas poco afortunadas, y explicó: "Eso no le supondrá ningún problema en absoluto. Tiene una gran experiencia, ha jugado en grandes clubes y sabrá cómo lidiar con el máximo nivel de presión y de exigencias que requiere el Real Madrid. Bernardo estará totalmente a la altura de la responsabilidad".
Y concluyó: "Estoy plenamente convencido del éxito de la operación. Creo que la afición del Real Madrid, una afición entendida y exigente que ha visto a los mejores jugadores del mundo en su estadio, adorará a Bernardo Silva. Pienso que no defraudará a nadie y que superará con creces las expectativas depositadas en él. Está muy ilusionado porque le encantan los retos, y este reto que tiene por delante es enorme. Es un jugador magnífico y de gran valía, y lo demostrará todo vistiendo la camiseta blanca".
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