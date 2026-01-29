Getty/Goal
Sanciones y multas millonarias para Senegal y Achraf Hakimi tras el caos en la final de la Copa Africana de Naciones
La final de la Copa Africana de Naciones se vio empañada por el caos
Justo cuando Senegal parecía haber marcado el gol del triunfo en los instantes finales por medio de Abdoulaye Seck, en el Estadio Prince Moulay Abdellah a principios de este mes, el árbitro Jean-Jacques Ndala anuló la jugada y, poco después, señaló un polémico penalti a favor de Marruecos. La decisión desató la furia del seleccionador Pape Thiaw, quien llamó a sus jugadores a abandonar el terreno de juego en señal de protesta.
El partido se reanudó más de 15 minutos después y la estrella del Real Madrid, Brahim Díaz, ejecutó un penalti a lo Panenka que fue detenido con facilidad. Ya en el tiempo extra, Pape Gueye firmó un gol brillante que selló la victoria de Senegal y le dio el título de la Copa Africana de Naciones.
Tras la final, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó duramente lo sucedido, calificándolo de “inaceptable”.
“También fuimos testigos de escenas inaceptables tanto en el campo como en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico de Senegal”, afirmó. “Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y la violencia no tiene cabida en nuestro deporte. Simplemente no está bien”.
Sanciones para los finalistas de la Copa Africana de Naciones
Según Daily Mail, el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, fue suspendido por cinco partidos y multado con 84,000 euros por “conducta antideportiva”, luego de ordenar a sus jugadores abandonar el terreno de juego en señal de protesta. Además, la Federación Senegalesa de Fútbol recibió una multa de 520,000 euros debido a la conducta del equipo y al comportamiento de algunos aficionados de los Leones de Teranga, tras los enfrentamientos con el personal de seguridad del estadio.
Illiman Ndiaye (Everton) e Ismaïla Sarr (Crystal Palace) fueron sancionados con suspensiones de dos partidos cada uno. Por su parte, Marruecos fue multado con 267,000 euros por el comportamiento de sus recogepelotas, quienes intentaron ocultar de forma reiterada la toalla del guardameta senegalés, Edouard Mendy. Esta sanción también contempla la conducta de jugadores y miembros del cuerpo técnico marroquí en el área del VAR, así como el uso de punteros láser por parte de aficionados para distraer a los futbolistas de Senegal.
Achraf Hakimi recibió una suspensión de dos partidos, aunque uno de ellos quedó en suspenso por un año, mientras que su compañero Ismael Saibari fue castigado con tres partidos de sanción y una multa de 84,000 euros. Ambos intentaron arrebatarle la toalla al portero senegalés durante el encuentro.
Mané predica con el ejemplo
El exjugador estrella del Liverpool, Sadio Mané, recibió elogios por intentar impedir que sus compañeros de la selección de Senegal abandonaran el terreno de juego, antes de convencerlos finalmente de regresar al campo. El delantero también subrayó que los árbitros, como cualquier otra persona, pueden cometer errores.
En declaraciones a los medios, Mané explicó: “Cuando decidieron marcharse y no seguir jugando, me quedé y pregunté a algunas personas: ‘¿Qué opinas de esto? ¿Es una buena idea o no?’. Después decidí ir a buscar a todos para que regresaran al campo. Creo que fue la mejor decisión, porque esto es fútbol y el árbitro, a veces, puede equivocarse. Hay gente de todo el mundo mirando. Pudo ser penalti o no, pero eso no es lo más importante. Lo verdaderamente importante es respetar el juego. No es justo detener un partido de esta manera”.
¿Qué sigue?
La próxima ocasión en la que ambas selecciones se enfrentarán en el escenario mundial será en el Mundial de este verano en Norteamérica. Marruecos integra el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia, mientras que Senegal quedó encuadrado en el Grupo I con Francia, campeona en 2018, Noruega y una selección aún por definir. Debido a su suspensión, Pape Thiaw podría perderse gran parte del torneo.
