Sancionan a árbitro de la Serie A por errores graves en el enfrentamiento entre Napoli-Inter
Revés grave para el árbitro de la Serie A
Mariani ha sido apartado de sus funciones en la Serie A y podría ser degradado a la Serie B tras una actuación marcada por “errores demasiado graves” en la victoria 3-1 del Napoli sobre el Inter el sábado.
Según informó Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi, responsable de la designación de árbitros en Italia, se mostró “furioso” por el desempeño de Mariani en el Estadio Diego Armando Maradona y decidió suspender de inmediato al árbitro y a su asistente, Daniele Bindoni. La decisión se tomó tras un partido marcado por polémicas decisiones de penalti que influyeron notablemente en el resultado.
Polémica por el penalti tardío que benefició al Napoli
El incidente que más enfureció a Rocchi fue el polémico penalti concedido al Napoli en el minuto 33. El informe lo calificó como un contacto “muy leve”, y algunos en el panel arbitral incluso lo consideraron no penalti.
Sin embargo, el verdadero “cortocircuito” que perjudicó al equipo arbitral fue procedural. El asistente Daniele Bindoni señaló la falta ocho segundos después de que ocurriera, un retraso que desencadenó la polémica. Según el informe, si Mariani hubiera señalado la infracción de inmediato, la percepción de la decisión habría sido distinta, incluso si el contacto era mínimo.
Rocchi se mostró especialmente molesto por la concesión de penaltis tan “leves”, en los que el VAR normalmente no interviene, ya que hubo algún contacto. Kevin De Bruyne convirtió el penalti, otorgando la ventaja al Napoli.
Inter se queda sin penalti por mano clara
El desempeño de Mariani recibió críticas adicionales por una decisión clave en contra del Inter. Los Nerazzurri estallaron tras negárseles un penalti “obvio” por mano de Alessandro Buongiorno del Napoli, que tocó el balón tras un disparo de Lautaro Martínez.
La combinación de esta omisión con el penalti “leve” concedido al Napoli avivó la polémica posterior al partido y motivó la revisión de la Comisión Nacional de Árbitros de Rocchi (CAN).
El Inter también cuestionó la gestión general del encuentro por parte de Mariani, especialmente por la falta no sancionada de Billy Gilmour poco después de que su compañero Giovanni Di Lorenzo recibiera amonestación.
¿Qué sigue para Mariani y el equipo de árbitros?
Las consecuencias por los errores “demasiado graves” fueron inmediatas. Mariani, que solo había arbitrado dos partidos de Serie A esta temporada tras dirigir la final del Mundial Sub-20, ha sido retirado del programa de la próxima jornada entre semana.
También se le apartará de la Jornada 10. Según el informe, podría ser reasignado a la Serie B o a un rol de VAR temporalmente. Su asistente, Daniele Bindoni, también ha sido retirado del próximo grupo de oficiales.
La medida forma parte de una acción disciplinaria más amplia de Gianluca Rocchi, quien también apartó a Daniele Chiffi por errores significativos en el Parma-Como. Se espera que Chiffi cumpla funciones de VAR para “comprender mejor lo que significa estar en la línea de penal o fuera de ella”.
Estos incidentes opacaron la victoria crucial del Napoli, que se mantiene en lo más alto de la Serie A. Tras el gol inicial de De Bruyne, el Inter igualó con un penal de Hakan Calhanoglu, pero los tantos de Scott McTominay y Andre-Frank Zambo Anguissa sellaron el 3-1. El Inter sigue en cuarto lugar.
