San Jose Earthquakes cierra el fichaje de Timo Werner como Jugador Franquicia

La llegada de Werner supone un golpe de autoridad para San Jose Earthquakes, que necesitaban un fichaje de peso para revitalizar su plantilla. El club perdió recientemente a su gran figura, Cristian Espinoza, quien a comienzos de esta ventana firmó como agente libre con Nashville tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato.

Todo apunta a que Werner se desempeñará como delantero centro, especialmente después de que el anterior referente ofensivo del equipo, Chicho Arango, habría acordado su salida al Atlético Nacional en un préstamo por un año.

Además, el club aún cuenta con margen para incorporar refuerzos de primer nivel gracias a sus plazas disponibles de Jugador Franquicia (DP) y Sub-22. La temporada pasada, San José terminó en la décima posición de la Conferencia Oeste, quedándose a las puertas de los playoffs.