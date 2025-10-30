Samuel García presenta “El Mundial más Norteño” y promete la mejor sede del Mundial 2026

Nuevo León está listo para mostrar al mundo cómo se celebra a lo grande el fútbol: con pasión, hospitalidad y ese toque regio inconfundible. Así lo afirmó el Gobernador Samuel García, acompañado de Mariana Rodríguez, durante la presentación de “El Mundial más Norteño” en la capital del país.

Con el sombrero bien puesto y la carne asada lista, la pareja destacó las fortalezas del estado como una de las sedes del Mundial FIFA 2026, en el que Monterrey recibirá cuatro partidos en el Estadio BBVA, en Guadalupe.

García subrayó que Nuevo León ofrecerá mucho más que partidos: una experiencia completa que capture la esencia del norte de México, con su gastronomía, su música y la calidez de su gente. “Les garantizamos que seremos la mejor sede, la más norteña y que se la van a pasar con madre”, aseguró.

