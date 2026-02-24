Sam Allardyce acusa a Mohamed Salah de «comportarse como un niño grande» en el Liverpool en medio de una preocupante sequía goleadora

Eso rara vez ha sido el caso de Salah a lo largo de su etapa en Anfield, en la que ha batido todos los récords. Ha sido tres veces Jugador del Año de la PFA y cuenta con cuatro Botas de Oro en su palmarés. En total, el prolífico extremo ha marcado 252 goles con el Liverpool en 429 partidos.

Solo dos de esos goles se han registrado en sus últimos 14 partidos en todas las competiciones. Salah no ha vuelto a marcar en la máxima categoría del fútbol inglés desde que lo hiciera contra el Aston Villa el 1 de noviembre.

El jugador de 33 años perdió los nervios en diciembre tras verse relegado al banquillo, y se acusó al Liverpool de sacrificarlo en su difícil defensa del título. Salah volvió a mostrarse frustrado cuando fue sustituido en la dramática victoria por 1-0 de los Reds sobre el Nottingham Forest.

Se ha sugerido que Salah podría ser traspasado este verano, ya que el Liverpool puede exigir una compensación económica por cualquier traspaso, y se han planteado dudas sobre su actitud y su compromiso con la causa colectiva.