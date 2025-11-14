Said El Mala: Por qué el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, ha convocado a la sensación adolescente del Koln que desean tanto el Bayern Munich como el Borussia Dortmund

No hay garantía de que El Mala haga su debut internacional en los próximos días, dado que la posibilidad de Alemania de calificar para la Copa del Mundo está por verse. Incluso si ganan en Luxemburgo el viernes, el primer lugar del Grupo A solo se decidirá después del encuentro del lunes con Eslovaquia, que está en segundo lugar, en el Red Bull Arena. Sin embargo, El Mala claramente tiene una oportunidad de formar parte del equipo para la Copa del Mundo del próximo verano, porque Nagelsmann está seguro de que la estrella de Koln está destinada a convertirse en un "jugador top".
Es una opinión compartida por varios pretendientes. De hecho, Brighton intentó fichar a El Mala durante el verano, pero su oferta de €20 millones (£18 millones/$23 millones) fue rechazada por Koln, quienes estaban convencidos de que su valor solo aumentaría esta temporada y por ello extendieron su contrato - y el de su hermano Malek - en julio.
Fue una brillante jugada por parte de Koln porque, según los últimos informes, Kessler & Co. ahora creen que El Mala vale al menos tres veces lo que ofreció Brighton tras desempeñar un papel tan emocionante en el sorprendentemente fuerte inicio de temporada del club recién ascendido (Koln está actualmente noveno en la Bundesliga).
Incluso Kwasniok, quien intenta manejar las expectativas alrededor de El Mala, no tiene duda de que el nuevo héroe de Koln eventualmente se irá por "una tarifa increíblemente alta".
"Estamos orgullosos de que el club lo haya fichado en el momento adecuado", dijo el entrenador. "Sabemos que probablemente no estará jugando aquí durante los próximos 15 años, y eso está bien. Pero tengo la sensación de que actualmente tiene muy en el corazón al FC Koln, está disfrutando de este tiempo aquí, y nosotros también lo estamos disfrutando." Y así debe ser.
Kwasniok puede haber estado bromeando cuando dijo que El Mala está sumando €5 millones extra a su precio de venta con cada gol que pasa, pero está claro que cuando finalmente deje Koln, será por mucho más dinero del que obtuvieron por Wirtz.
Reportaje adicional de Christian Guinin