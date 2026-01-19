'No es justo detener el juego' - Sadio Mané explica la decisión de prevenir que Senegal abandonara el campo tras la controvertida concesión de penalti a Marruecos en una final de la Copa Africana de Naciones increíblemente dramática

Un encuentro muy esperado que vio aparecer en juego el trofeo continental fue brevemente detenido después de que se concediera un penalti. Una decisión suave, que favoreció al equipo local, dejó a muchos miembros del personal de juego y técnico de Senegal indignados.

Los procedimientos se retrasaron mientras algunos abandonaban el campo en protesta, liderados por el entrenador Pape Thiaw. Mane, que ahora es colega de club de Cristiano Ronaldo en el equipo Al-Nassr de la Liga Pro Saudí, permaneció en el campo e interactuó con los árbitros del partido.

Pudo llamar a sus colegas de vuelta, permitiendo que se reanudara el juego. La decisión correcta fue tomada allí, ya que Díaz falló el penalti resultante - al bizarrely intentar una Panenka por el medio y directamente a Edouard Mendy - y el esfuerzo de Pape Gueye en el minuto 94 demostró ser el ganador.