Sadio Mané acaba con el sueño de Mohamed Salah y lleva a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones
- AFP
Egipto eliminado, Senegal avanza
Senegal aseguró su lugar en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 tras vencer 1-0 a Egipto en una intensa semifinal disputada el miércoles en Tánger, Marruecos.
Luego de una primera mitad sin goles, Sadio Mané fue el encargado de marcar la diferencia al anotar el tanto decisivo en los minutos finales del segundo tiempo, acabando con la resistencia egipcia.
Egipto tuvo una intervención clave temprano en el encuentro. Al minuto 16, Rami Rabia evitó el gol senegalés con un bloqueo providencial sobre Iliman Ndiaye, quien se había internado en el área y sacó un disparo con destino al ángulo, pero fue neutralizado por el defensor.
Un minuto después, Senegal sufrió un duro revés cuando su capitán, Kalidou Koulibaly, vio la tarjeta amarilla que lo dejó automáticamente suspendido para la final del domingo. La situación empeoró seis minutos más tarde, cuando el exdefensor del Chelsea tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, siendo sustituido por Mamadou Sarr.
La amonestación y posterior salida de Koulibaly representaron un doble golpe para los Leones de Teranga, que perdieron a su líder y principal referente defensivo en un momento clave del torneo.
Tras asumir la ausencia de su capitán, Senegal se reordenó y volvió a generar peligro. Al minuto 24, Mané estuvo cerca de abrir el marcador al anticiparse a un centro de Ndiaye, pero Yasser Ibrahim reaccionó a tiempo para despejar el balón. El propio Ibrahim volvió a ser decisivo en el 28’, al frenar con una intervención precisa una prometedora jugada individual de Ndiaye.
La tensión se trasladó al banquillo al minuto 41, cuando los cuerpos técnicos de ambos equipos protagonizaron un cruce verbal. Mané intervino como mediador y, finalmente, los ánimos se calmaron, con un apretón de manos entre el técnico egipcio Hossam Hassan y el seleccionador senegalés Pape Bouna Thiaw.
Antes del descanso, Habib Diarra fue amonestado y también quedó suspendido para el siguiente partido por acumulación de tarjetas.
En la segunda mitad, Senegal mantuvo la iniciativa. Al minuto 62, los Leones de Teranga gozaron de un tiro libre en una posición peligrosa. Mané se encargó del cobro, pero el guardameta Mohamed El Shenawy salió con seguridad para quedarse con el balón antes de cualquier remate.
La presión senegalesa continuó y, al 74’, Ndiaye tuvo una clara ocasión para romper el empate, aunque su disparo careció de precisión.
- AFP
Mané sorprende a Egipto
Finalmente, tras desaprovechar varias ocasiones, los Leones de Teranga lograron romper el empate al minuto 78. Sadio Mané, desde la frontal del área, sacó un potente disparo que se coló pegado al poste izquierdo, desatando la celebración senegalesa.
Con el marcador en contra, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, reaccionó de inmediato con un ajuste táctico y al 81’ sustituyó a Rami Rabia, quien había cumplido con solidez en defensa, para dar ingreso a Zizo en busca de mayor peso ofensivo.
Tres minutos después, Hassan volvió a mover el banquillo al enviar al terreno de juego a Mostafa Mohamed en lugar de Emam Ashour, intentando forzar el empate en el tramo final.
Pese a la urgencia egipcia, la reacción nunca llegó y Senegal selló su pase a la final. Egipto, máximo ganador histórico de la Copa Africana de Naciones, deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar.
Para Senegal, el triunfo reafirma su dominio reciente en este enfrentamiento y supone otro golpe anímico para los norteafricanos.
- AFP
El MVP
Mané ha sido un incansable referente para su selección desde el inicio del torneo en Marruecos. Frente a Egipto, el exjugador del Liverpool marcó el gol decisivo y volvió a dejarlo todo por los Leones de Teranga, presionando constantemente a los Faraones y generando peligro en el último tercio del campo.
Con esta actuación, Mané alcanzó su quinta participación directa en gol en el torneo —entre anotaciones y asistencias— y llegó a 11 tantos en fases finales de la Copa Africana de Naciones, cifra con la que iguala a Mohamed Salah, su antiguo compañero en el Liverpool.
- AFP
El villano
El intento de los Faraones por reafirmarse como una potencia indiscutida del fútbol africano volvió a quedarse en el camino. A pesar de su estatus como máximos ganadores del torneo y de la histórica racha de títulos entre 2006 y 2010, esta eliminación representa otro capítulo amargo para una generación ambiciosa y para su afición.
Para Mohamed Salah y compañía, el sueño de conquistar la Copa Africana de Naciones deberá esperar. Egipto tendrá que levantarse y volver a intentarlo en el futuro.
Calificación del partido (de cinco): ⭐⭐⭐⭐