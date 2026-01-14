Sadio Mané acaba con el sueño de Mohamed Salah y lleva a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones

Senegal aseguró su lugar en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 tras vencer 1-0 a Egipto en una intensa semifinal disputada el miércoles en Tánger, Marruecos.

Luego de una primera mitad sin goles, Sadio Mané fue el encargado de marcar la diferencia al anotar el tanto decisivo en los minutos finales del segundo tiempo, acabando con la resistencia egipcia.

Egipto tuvo una intervención clave temprano en el encuentro. Al minuto 16, Rami Rabia evitó el gol senegalés con un bloqueo providencial sobre Iliman Ndiaye, quien se había internado en el área y sacó un disparo con destino al ángulo, pero fue neutralizado por el defensor.

Un minuto después, Senegal sufrió un duro revés cuando su capitán, Kalidou Koulibaly, vio la tarjeta amarilla que lo dejó automáticamente suspendido para la final del domingo. La situación empeoró seis minutos más tarde, cuando el exdefensor del Chelsea tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, siendo sustituido por Mamadou Sarr.

La amonestación y posterior salida de Koulibaly representaron un doble golpe para los Leones de Teranga, que perdieron a su líder y principal referente defensivo en un momento clave del torneo.

Tras asumir la ausencia de su capitán, Senegal se reordenó y volvió a generar peligro. Al minuto 24, Mané estuvo cerca de abrir el marcador al anticiparse a un centro de Ndiaye, pero Yasser Ibrahim reaccionó a tiempo para despejar el balón. El propio Ibrahim volvió a ser decisivo en el 28’, al frenar con una intervención precisa una prometedora jugada individual de Ndiaye.

La tensión se trasladó al banquillo al minuto 41, cuando los cuerpos técnicos de ambos equipos protagonizaron un cruce verbal. Mané intervino como mediador y, finalmente, los ánimos se calmaron, con un apretón de manos entre el técnico egipcio Hossam Hassan y el seleccionador senegalés Pape Bouna Thiaw.

Antes del descanso, Habib Diarra fue amonestado y también quedó suspendido para el siguiente partido por acumulación de tarjetas.

En la segunda mitad, Senegal mantuvo la iniciativa. Al minuto 62, los Leones de Teranga gozaron de un tiro libre en una posición peligrosa. Mané se encargó del cobro, pero el guardameta Mohamed El Shenawy salió con seguridad para quedarse con el balón antes de cualquier remate.

La presión senegalesa continuó y, al 74’, Ndiaye tuvo una clara ocasión para romper el empate, aunque su disparo careció de precisión.